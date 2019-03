'Nije sigurno da će Vlada sutra donijeti odluku o Uljaniku'

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu kako je Ministarstvo financija Vladi dalo sve potrebne brojke oko Uljanika i efekte na javne financije, a vidjet će se hoće li Vlada sutra donijeti odluku

Upitan prije ulaska u Banske dvore je li sutra "dan D" za Uljanik, Marić je rekao da bi mogao biti što se tiče sudskih procedura, i to u vezi 3. maja, a što se tiče Vlade "to će se to još vidjeti".

Za sutra je, naime, na Trgovačkom sudu u Rijeci zakazano ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj, a za sada je nepoznato hoće li Vlada sutra donijeti konačnu odluku o Uljanik grupi, u okviru koje je i 3. maj, odnosno hoće li pulsko i riječko brodogradilište u stečaj ili restrukturiranje.

Marić je istaknuo da je Ministarstvo financija isporučilo sve potrebne brojke za Vladu i sve efekte na javne financije.