Neće biti rezanja prava radnika u Agrokoru, traži se čak 500 trgovaca

Na trosatnoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo posvećenoj Agrokoru u srijedu, ministar gospodarstva Darko Horvat, poručio je zastupnicima kako ne treba strahovati da hrvatsko zemljište ide u ruke strancima, a izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško rekao je da svi zaposlenici koncerna zadržavaju ista prava

Na taj je problem upozorio i Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor, Fabris Peruško, te istaknuo da nema brige za radna prava zaposlenika iz koncerna Agrokor jer se svi ugovori o radu prenose na zrcalna društva sa svim stečenim pravima.

Sjednica bez zastupnika SDP-a

Na sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo nije bio prisutan nijedan zastupnik SDP-a, stranke koja inače kritizira Vladine solucije vezane za Agrokor.

HDZ-ov Damir Felak kazao je da su 'SDP-ovci vrlo glasni oko Agrokora, a kada je postignuta nagodba, nema ih, pa je jasno koji su bili njihovi motivi'. Predsjednika saborskog Odbora, Darinko Kosor (HSLS) zanimalo je što će biti s Adrisovim protivljenjem predloženoj nagodbi.

'Adris je imao isti tretman kao svi vjerovnici. Svaka tražbina ima isti tretman i razlog za manji povrat je jako puno tražbina, a možda su neki drugi vjerovnici imali bolje osiguranje za svoj povrat. Adris je izabrao pravni put i krenuo u osporavanje obveznica. Nije jedini, to je napravila i Alca. Alca je svoj problem riješila s bankama i maknut će do kraja tjedna svoja osporavanja, a vjerujemo i da će s Adrisom doći do dogovora i da će skinuti to osporavanje', ocijenio je Peruško.