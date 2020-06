Nakon korone Europi prijeti nova, iznimno opasna epidemija koja je već poharala SAD i Aziju

U TV seriji 'Na putu prema dolje' korisnici opasne sintetičke droge metamfetamin su očajnici i izopćenici iz društva, ali stručnjaci broje sve više 'funkcionalnih' ovisnika. To su radoholičari i oni koji obavljaju naporne, monotone i ponavljajuće poslove. Uslijed recesije zbog pandemije korone, koja prijeti rekordnom nezaposlenošću i jurnjavom za nekoliko poslova istodobno da se preživi, strahuje se od pojačane potražnje u Europi, ne samo zbog niže cijene od one za kokain, nego i zbog 'učinkovitijih' svojstava. Ovu drogu koristi iznenađujući broj žena jer moraju pomiriti naporan posao i rintanje za obitelj

Na naše i obližnja narkotržišta probija se sve više sintetskih narkotika , od kojih je psihoaktivni i neurotoksični crystal meth jedan od najopasnijih. Na ulici se prodaje u obliku bijelih kristalića ili većeg plavo-bijelog grumenja, kemijski je sličan amfetaminu, izaziva jaku ovisnost, uništava čitav organizam, naročito mozak, dugotrajno konzumiranje dovodi do paranoje, vizualnih i slušnih halucinacija, jači je od speeda, intenzivnijeg učinka, djeluje duže... Ovisnici naglo gube težinu i lako ih prepoznate po istrulim zubima.

Ulazak crystal metha na balkansko tržište do sada je blokirala kokainska mafija jer je desetak puta jači (ali i razorniji) i tri puta jeftiniji od kokaina. No EMCDDA raspolaže obavještajnim informacijama da kokainsko podzemlje u Europi polako gubi bitku s meksičkim kartelima, očekujući povezivanje Meksikanaca s europskim 'stručnim' laboratorijima i lancem opskrbe sirovinom.

'Nizozemska narkodržava', kako zovu Sjeverni Brabant, godišnje proizvede sintetičkih narkotika u vrijednosti od 19 milijardi eura , a koji se, osim u Europu, najviše izvoze u jugoistočnu Aziju i Australiju, gdje tabletica ecstasyja košta 35 eura, za razliku od dva eura na domaćem terenu. Industrija je započela s proizvodnjom amfetamina krajem šezdesetih, u doba djece cvijeća, osamdesetih je prešla 'na ekstazu' te je nakon nekoliko desetljeća iskustva 'made in Holand' u narkosvijetu postala jamac kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti. Brojna izvješća stoga upućuju na to da se proizvodnja u Sjevernom Brabantu orijentira na sve traženiji metamfetamin. Policija je nedavno otkrila i 'kuhinju' na brodu usidrenom u roterdamskoj luci s robom vrijednom 4,5 milijuna eura .

Naime Nizozemska je jedan od najjačih centara za proizvodnju sintetičkih droga sa središtem u pokrajini Sjeverni Brabant, idealnoj za globalni izvoz zbog blizine belgijske granice i luka Roterdama, Antwerpena i Vlissingena. Izvješće Nizozemske policijske unije za 2018. godinu kaže da Nizozemska 'ispunjava mnoge karakteristike narkodržave' - one u kojoj su javne institucije osjetljive na prodiranje utjecaja i novca narkomafije. Godine 2017. u EU je otkriven 21 laboratorij, deset više nego samo godinu ranije i svi do jednoga nalazili su se u Nizozemskoj.

Ono što metamfetamin čini posebno odioznim jest podsjećanje na to da je bio najpopularnija droga u Trećem Reichu, legalno se prodajući kao lijek Pervitin. Gutali su ga vojnici Wehrmachta da zatome umor i glad te njemački istraživački novinar Norman Ohler u knjizi 'Blitzed: Drugs in Nazi Germany' (Potpuna ekstaza: Narkotici u Trećem Reichu), objavljenoj i u nas 2018., razvija tezu da je meth zaslužan za ishod Blitzkriega.

Građane Sjevernog Brabanta pak muči zagađenje okoliša jer proizvodnja kilograma sintetske droge stvara od 18 do 24 litre otrovnog otpada. Prema procjenama stručnjaka, 255.000 kilograma godišnje završava na najneobičnijim mjestima kao što su odlagališta stajskog gnojiva, njive, kanalizacijski sustavi, autopraonice, a posljedično tome tragovi se mogu naći u kukuruzu i podzemnim vodama, dok oprani automobili ostavljaju trag ecstasyja dugačak desetak kilometara.

U TV seriji 'Na putu prema dolje' korisnici crystal meta su očajnici i izopćenici iz društva, ali stručnjaci za drogu kažu nešto drugo. Sve je više tzv. funkcionalnih ovisnika. The Washington Post navodi teoriju po kojoj se porast konzumiranja metha podudara s porastom nisko plaćenog uslužnog rada, kada ljudi moraju raditi više manjih poslova da prehrane sebe i obitelj.

'Radite li naporne, monotone i ponavljajuće poslove, to vam omogućuje da prevladate uspavljujuću dosadu te povećate koncentraciju i sigurnost', tvrdi u Washington Postu psihijatar William Haning sa Sveučilišta Hawaii. Jedan je to od uzroka sve veće potrošnje metha u Kambodži i nekim drugim zemljama jugoistočne Azije, čak veće od one u SAD-u. Koristi ga i iznenađujuće velik broj žena koje nakon napornog i repetitivnog posla u tvornicama kod kuće očekuje rintanje za obitelj, kaže Haning.