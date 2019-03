Mostovci došli održati pressicu na sajam Vinoexpo, organizatori im pokazali vrata

Čelnicima Most, koji su u subotu željeli održati konferenciju za novinare o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu na Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2019., to je onemogućeno, uz obrazloženje kako Viroexpo 'nije politička manifestacija, nego gospodarska'.

„Ovo nije politička manifestacija, nego gospodarska. Možemo obići sajam, popiti kavu i družiti se, ali ne možete raditi tiskovne konferencije“, obrazložio je direktor sajma Mijok.



U izjavi na prostoru izvan sajma Grmoja je ocijenio kako je 'nečuveno da HDZ-ova politika ide toliko daleko da zabranjuje davanje izjava na javnom događaju'.



“Ovo je očito napravljeno po nalogu HDZ-ovih šerifa iz ovog kraja, ministra Tomislava Tolušića, saborskog zastupnika Josipa Đakića i gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina”, ustvrdio je Grmoja.



Petrov je vezano uz temu o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, rekao kako je taj Zakon stupio na snagu prije točno godinu dana, a tek sada se predstavlja.

“Ovaj je zakon donesen zbog jednog jedinog razloga, a to je Agrokor. On je i pisan samo za potrebe Agrokora, jer ni jedan dosadašnji zakon nije imao odredbe koje se odnose na specifičnu situaciju tipičnu upravo za procese u Agrokoru. Radi se o prijenosu ugovora u procesu restrukturiranja, a u slučaju Agrokora to je izvanredna uprava. Omogućilo se strancima da steknu ogromne površine najkvalitetnijeg državnog poljoprivrednog zemljišta koje je desetljećima HDZ davao Todoriću", izjavio je Petrov.



"Most je za to da se poljoprivredno zemljište dodjeljuje onima koji će ga stvarno obrađivati, te da mali poljoprivrednici dobivaju zemljište u zakup pod jednakim uvjetima i cijeni kao poduzeća iz sustava Agrokor“, dodao je Petrov.