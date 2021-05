'Moramo ubrzati cijepljenje turističkih djelatnika, svaki dan zaostatka znači kraću sezonu'

Unatoč pandemiji, turisti su ipak počeli polako pristizati u Hrvatsku. Kakve rezultate možemo očekivati od ove sezone? Hoće li prihod biti dovoljan da tvrtke i radna mjesta prežive još jednu pandemijsku godinu? Poduzima li Hrvatska sve što treba kako bi motivirala turiste da svoj godišnji odmor provedu baš ovdje?

- Napravili smo "Safe stay" oznaku, to su naši epidemiološki standardi i mjere čime šaljemo jasnu poruku da se poštuju sve epidemiološke mjere, te ukoliko objekt ima tu oznaku, da je gost tamo siguran. Krenuli smo s cijepljenjem turističkih djelatnika, imamo izuzetan odaziv. Cjepivo dolazi, što znači da se vodi računa i o turističkom sektoru i najvažnije što su svi upoznati s tim da se turistički sektor cijepi. Pripremili smo kao Vlada preko 20 milijuna kuna z a nabavu antigenskih testova, te dogovorili smo s regionalnim turističkm zajednicama i stožerima gdje će biti punktovi tj. gdje će se turisti po povratku u svoju destinaciju moći testirati. Pripremili smo i brend kampanju koja će se emitirati na našim emitivnim tržištima. Danas smo pokrenuli kampanju za otkrivanje ruralne Hrvatske, što je važan segment za domaće turiste, otkrila je.

Brnjac je rekla da smo s 1. travnjem definirali pravila o tome tko sve smije ući u Hrvatsku. - To je rezultat novih linija koje dolaze u RH. I ove godine će se koristiti sustav "Enter Croatia", koji su turisti pohvalili jer je bio brz ulazak u zemlju.

Brnjac je rekla kako se turistička kretanja mijenjaju. Gosti bježe iz masovnog turizma i traže sigurnost. - Okreću se prirodi, zdravoj hrani, sve što ruralna Hrvatska nudi. Iznenadili smo se koliko smo imali pozitivan feedback stranih turista koje zanima jedna ovakva kampanja, rekla je.

Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, pohvalio je projekt "Safe stay" koji je, kako je rekao, prihvaćen dobro i na svim emitivnim tržištima.

- Mislim da je nulta točka ovogodišnje sezone je pitanje epidemiološke situacije, biti ili ne biti hrvatskog turizma je prihvatljivo ili atraktivno epidemiološko stanje u zemlji. Trenutno najkvalitetniji alat kojim do toga možemo doći je cijepljenje. Mi imamo oko 100.000 djelatnika u turizmu koje treba procijepiti, a do početka sezone imamo 25 dana. Prosječno dnevno trebamo cijepiti 4000 ljudi koji se bave turizmom. Svaki dan zaostatka rezultirat će kraćom sezonom, a to nitko ne želi, rekao je Ostojić te dodao kako trebamo jače, preciznije i intenzivnije organizirati na regionalnoj razini punktove za testiranje.

Rekao je kako smo lani učinili neke greške koje se ove godine ne smiju ponoviti. - Moramo pomno pratiti koje su epidemiološke mjere na snazi u najznačajnijim emitivnim zemljama, koji su režimi povratka u matične zemlje i sukladno tome donositi naše ključne odluke. Ukoliko to učinimo i sredimo epidemiološko stanje u zemlji, nema straha za sezonu. Svjesni smo da predsezone neće biti, ali sam veliki optimist što se tiče glavne sezone i posezone, rekao je.