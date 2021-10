Mislite da se Europe ne tiče nekretninska kriza u Kini? Priča iz Londona će vas razuvjeriti

Kineski nekretninski sektor opasno pleše po rubu već puna dva mjeseca. Nepodmireni dugovi Evergrandea u iznosu većem od 300 milijardi dolara predstavljaju samo 0,6 posto ukupnog duga u Kini, ali zabrinutost u ovakvim situacijama uvijek je posljedica prelijevanja krize na cijelu ekonomiju

Videozapis na web stranici tvrtke vrijedne devet milijardi dolara prikazuje Spire London kako bi mogao izgledati jednom kad bude dovršen: monolit od zaobljenog stakla koji se uzdiže na 235 metara i bori se s neboderom na vrhu piramide koji dominira obzorjem Canary Wharfa u istočnom Londonu.

Sedam godina kasnije tornja još uvijek nema.

'Greenland je postavio rampe za teške strojeve i postavio temelje. No nije bilo aktivnosti, koliko se ja sjećam, i nitko vam ne može reći što se događa', kazao je za The Financial Times David McCooke, voditelj stambenog razvoja u agenciji za nekretnine Johns & Co, koja se nalazi nasuprot gradilišta.