Martina Dalić: U ovom trenutku opskrba tržišta je stabilna, ali pred nama je izazovno vrijeme

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, u Dnevniku HTV-a je govorila o poremećajima na svjetskim tržištima zbog rata u Ukrajini, problemima opskrbe, cijenama i situaciji u Podravci.

Mnogo je neizvjesnosti pred poljoprivrednicima, zbog rata u Ukrajini već se dogodio poremećaj na svjetskom tržištu. Kako će to, prema vašem mišljenju, utjecati na Hrvatsku?

U nekim europskim zemljama problem je već postalo suncokretovo ulje, građani su ga počeli masovno kupovati. Ima li potrebe za paničnom kupnjom ulja, ali i ostalih prehrambenih proizvoda?



- O tome su govorili i trgovci i proizvođači ulja, Podravka ne proizvodi ulje, pa ne mogu komentirati direktno s izvora. Ono što je u svakom slučaju racionalno reći je da u tim kupovinama treba biti racionalan, prema svim informacijama koje imamo, tih proizvoda na našem tržištu ima dovoljno. Također, gledano kroz prizmu Podravke, mi također stabilno, u potrebnim količinama opskrbljujemo tržište, opažamo i određeno povećanje potražnje za pojedinim artiklima, ali u ovom trenutku, naročito gledano kroz prizmu Podravke, Martina Dalić u Dnevniku, opskrba tržišta je stabilna.



Kako rat u Ukrajini utječe na poslovanje Podravke?

- Podravka je imala određene poslovne operacije u Rusiji i Ukrajini, u dijelu prehrane, ali i u dijelu farmaceutike. Direktni efekti na razini ukupnog prihoda grupe Podravka su oko 6 do 6,5% prihoda, to nije obujam poslovanja koji bi mogao ugroziti stabilnost Podravke. To znači da u ovom trenutku se fokusiramo na naplatu potraživanja s tih tržišta, naravno i na aktivnosti koje će nadoknaditi gubitak tih poslovnih aktivnosti, međutim Podravka kao i svi drugi gospodarski subjekti u stvari puno veće izazove očekuje od stanja na tržištu, rasta cijena sirovina, dostupnosti sirovina, rasta cijena energenata, taj sekundarni efekt kroz poremećaje na tržištu koje je izazvao ovaj rat u stvari će biti puno dugotrajniji.

Imate li neke projekcije? Ne zaustavi li se rat brzo, kakve bi posljedice mogao ostaviti na europsku ekonomiju i opskrbu hranom?

Ono što je dodatna, negativna osobina ove krize je da su se poremećaji izazvani agresijom na Ukrajinu nadodali na tržišne poremećaje koji su zaostali od pandemije. Bila je pandemija, iza zvala je značajne poremećaje u lancima opskrbe, u pravovremenosti dobave, cijeni prijevoza, cijeni sirovina i na to sve su se dodale nesigurnosti, novi rizici, novi porasti cijena. Mislim da je teško u ovome trenutku raditi pouzdane procjene kako će se kretati stanje na tržištu. Naravno, svi želimo i nadamo se da se rat u Ukrajini zaustavi što je moguće prije, ne samo zbog ogromnih simpatija i razumijevanja koje imamo za ljude koji su izloženi iznimno teškim uvjetima, nego bi to, naravno pridonijelo smirivanju gospodarskih posljedica i nekako zaustavljanje svih ovih negativnih trendova.

Potrošačima je bitno da cijene ne idu gore. Hoćete li morati, zbog svega ovoga, dizati cijene nekih svojih proizvoda?

Mislim da nije realno očekivati, jednostavno, to nije moguće, snaga ovih poremećaja je tolika da će se morati njihovi efekti prenijeti i na tržišne cijene. S točke gledišta Podravke, mi nismo konačni, u direktnom dodiru s potrošačima to znači da mi naše cijene mijenjamo u odnosu na trgovce na malo, konačnu cijenu, cijenu na polici ne držimo pod kontrolom, tako da, u cijelom tom lancu formiranja konačne cijene, postoji veći broj sudionika.

Znamo da u Hrvatskoj ima mnogo neobrađene zemlje. Možemo li krizu iskoristiti da se to promijeni, i okrenuti se što više našoj proizvodnji i našim proizvodima, koje su tu Podravkine mogućnosti?

Vjerujem da hoće. Mislim da je i pandemija već pokazala da očekivanje slobodnih i nesmetanih trgovačkih tokova nije više bilo sasvim realno. Ovaj rat je donio dodatne rizike, sigurno je da to nas okreće i prema našim mogućnostima. Podravka, kao veliki prehrambeni proizvođač, jednim dijelom i sami proizvodimo poljoprivredne sirovine, plan nam je to povećati i ove godine, osim samostalnosti vlastite proizvodnje, količina koje su nam potrebne za cjelokupnu proizvodnju u dijelu graška i cikle, očekujemo značajno povećanje površina pod crvenom paprikom za naše potrebe, imamo u planu povećanja uzgoja rajčice i drugih poljoprivrednih proizvoda. Naravno, u tome surađujemo s našim kooperantima, ovo je vrijeme kada započinju svi ti poljoprivredni radovi, ovo je vrijeme intenzivnih kontakata i suradnje s kooperantima i želimo im poručiti da je Podravka stabilan partner, želimo razvijati dugotrajne odnose upravo s ciljem da imamo domaću sirovinu, da imamo stabilnu i kvalitetnu sirovinu.