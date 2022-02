Dalić: U strategiji Podravke za četiri godine planirane su i nove akvizicije

Podravka je nisko zadužena kompanija. U strategiji kompanije za sljedeće četiri godine stoji plan novih akvizicija, a pravac razmatranja je preuzimanje tvrtki koje su sukladne našem proizvodnom programu, a koje predstavljaju priliku i mogu ojačati položaj na tržištima koja su Podravci bitna. Znači ambicija je tu, kao i mogućnosti, istaknula je u razgovoru za PoslovniFM Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

– U posljednjih godinu dana puno se truda uložilo unutar same Podravke, na razini cijelog menadžmenta, u stvaranje poslovne atmosfere i samopouzdanja da možemo savladati najkompliciranije izazove u srazu s konkurencijom. Više smo se bavili unutarnjim pitanjima kako bismo poboljšali i unaprijedili efikasnost organizacije. Taj proces privodimo kraju, ovih dana ćemo donijeti i novu organizaciju, osnažili smo tim novim stručnjacima, ljudima koji su došli iz naših najpoznatijih kompanija. Kroz novu organizaciju dat ćemo priliku za napredovanje i našim najboljim stručnjacima, a meni je jedna od najznačajnijih vodilja bila izgradnja organizacije u kojoj će stručnjaci koji nose znanje u Podravki, dobiti priliku da to znanje na najbolji način stave u funkciju. Time ćemo stvoriti jednu, internu snažnu osnovu koja će nam dati dodatnu energiju u planiranim akvizicijama, pojasnila je dosadašnje korake čelnica Podravke za PoslovniFM.

Upitana koliko je zadovoljna akvizicijom Žita, provedenom još 2015. godine, a s obzirom da se sumnjalo u isplativost, Dalić kaže da se, bez obzira na dugotrajan proces integracije, akvizicija pokazala dobrim potezom, tj. pokazat će se dobrom kada se završe svi procesi.

– Akvizicija Žita donijela je značajan dodatak, rast ukupnog prihoda. Pekarstvo je značajan dio u strukturi Podravke. U tijeku je i preslagivanje u Žitu odnosno završetak procesa integracije Žita u Podravku u dijelu proizvodnih kategorija koje nisu vezane za pekarstvo, a njima će se upravljati iz Koprivnice. Žito fokusiramo na core business, a to je pekarstvo. Proces restrukturiranja i ostvarenja maksimalnih sinergija praćen je modernizacijom proizvodnih pogona u Žitu. Tijekom ove godine bit će to na dva mjesta, u Mariboru i Viču, a bit će modernizirane i same proizvodne linije za pekarstvo, kako bi se Žito još intenzivnije i snažnije moglo baviti onim zbog čega je i preuzeto -specifične proizvodnja pekarskih proizvoda koje nazivamo dopeka. Žito je u Sloveniji velik proizvođač dnevnoga kruha, ali je još veći proizvođač kruha koji se dovršava na prodajnom mjestu. To omogućava izvoz – od Italije, Austrije, Španjolske, Njemačke… I u Hrvatskoj se namjeravamo pozicionirati kao prepoznatljiv pekar, tako da vjerujem da će se, završetkom svih procesa, Žito pokazati kao dobra akvizicija, pojasnila je Dalić.

Sinergija svih sastavnica kompanije

Svaka godina nosi svoje poslovne izazove, nastavlja Dalić. Lani je već počela pokazivati efekte rasta cijena sirovina, u proljeće je počela rasti cijena prijevoza, zatim je došao rast cijena poljoprivrednih proizvoda, pa rast energije, ambalaže… Učili smo upravljati s tim, odnosno, bolje reći, prisjetili se kako se radi, jer iza nas je bilo relativno dugo razdoblje sa stabilnim cijenama sirovina.

– Lanjski rast cijena po brojnim osnovama pokrivali smo unutarnjim rezervama, s jedne strane s odnosom s dobavljačima, s druge kroz upravljanje ugovorima. No, krajem godine to više nije bilo moguće, tako da smo bili prisiljeni promijeniti cijene naših proizvoda između 2 i 5 posto, sada smo u intenzivnoj komunikaciji s partnerima u maloprodaji i potrošačima kojima pokušavamo objasniti i komunicirati o proizvodu, kvaliteti i razlozima. Konačne cijene u maloprodaji određuje trgovac, tj. nemamo direktan utjecaj na cijenu na polici. Rezultat za prošlu godinu koji ćemo u ponedjeljak (28. veljače) objaviti, sačinjen je bez dizanja cijena finalnih proizvoda. Isti izazovi su pred Podravkom i u ovoj godini, koja će, sigurno, biti obilježena na strani ponude, upravljanjem rasta cijena. Tek na vrlo malom broju inputa vidimo zaokrete. To će se odraziti na sve aspekte poslovanja, a vidjet ćemo do koje mjere u profitabilnosti, procjenjuje Dalić.

– Podravka u svom sastavu ima i dio poljoprivredne proizvodnje koji obavljamo sami za sebe. Tu također imamo velike ambicije kako bismo osigurali opskrbu poljoprivrednim proizvodima i odgovorili izazovima zelene agende, u dijelu smanjenja karbonskog otiska.. Ove godine smo obavili sve pripreme, po prvi put ćemo zasaditi papriku na velikim površinama, kako bi zadovoljili potrebu za crvenom paprikom za sve naše proizvode. Imamo intenzivnu suradnju s kooperantima u Istri u proizvodnji rajčice, a plan ju je ove godine udvostručiti. Prošli smo tjedan u Istri razgovarali o povećanju površina, a jedan od korisnika je i Ministarstvo pravosuđa u Puli, koji površinu ne koristi, navodi Dalić.

Pritom, kao Uprava, teret rasta cijena sirovina nismo i nećemo prenijeti na radnike, koristiti plaće kao amortizer. U proteklih godinu dana plaće su dva puta povećane, u prosjeku između 20 do 28 posto. Prvi put povećanje se odnosilo na najmanje plaćene radnike, a drugi na visoko stručne kadrove. Nekima je, naime, ta plaća ispadala manja od minimalne, smatrala sam da to nije primjereno ni veličini ni značenju Podravke.

Što se tiče visokokvalificiranih radnika – od inženjera do stručnjaka u marketingu – cilj je dovesti Podravku u komparativniju poziciju s konkurentima. Želja nam je pokazati svim radnicima da oni sudjeluju u onom što radimo, rezultatima koje postižemo. Sve planove koje imamo, nitko ne može provesti sam, niti ja, niti uprava, nego svi zajedno i tu nam je potreban inovativan kapacitet stručnjaka i njihovo zalaganje, smatra.

– U modernizaciji tehnologije koristimo i EU sredstva, najviše smo ih dobili za tehnološke linije u tvornici Kalnik u Varaždinu, gdje proizvodimo prerađeno povrće. Plan je na tom mjestu objediniti i preradu voća. Tijekom proteklih nekoliko godina iz EU smo dobili 40-tak milijuna kuna. Bilo bi bolje da velike tvrtke imaju i širi pristup različitim EU fondovima, jer je potrebno da takva sredstva završe u proizvodnji, namjenama koje su usmjerene na modernizaciju, robotizaciju, digitalizaciju… Upravo smo i pokrenuli projekt digitalizacije proizvodnje koji će imati učinak na mogućnosti praćenja i upravljanja proizvodnjom, a razvojem i dovršetkom digitalizacije moći ćemo uvesti sistem kojim će se radnici nagrađivati na temelju učinkovitosti, temeljem podataka da oni koji bolje upravljaju će biti i bolje nagrađeni. Nakon dva horizontalna povećanja plaća, ubuduće se ta povećanja biti individualna, otkriva Martina Dalić neke od planova razvoja Podravke.

Pritom, nastavlja, treba biti svjestan da ćemo se s rastom cijena nastaviti suočavati tijekom cijele godine, jer rast cijena sirovina dovodi do rasta cijena finalnih proizvoda, pa će se taj pritisak s ponude početi prenašat na potražnju. Jer u kolikoj mjeri Vlada smanji porez na dohodak, stvara se istodobno prostor za rast plaća i to znači onda da poslodavci moraju manje participirati u troškovima. No, godina je dugačka i svi instrumenti se ne mogu odjednom staviti na stol. Kombiniranjem instrumenata koje koristi, Vlada treba dobro razmisliti koje mjere istovremeno daju efekt stanovništvu kroz plaće, a čine i sastavni dio efikasnosti kroz troškove poduzeća, poručila je Dalić.

Na pitanje gdje se bolje osjeća – u politici ili realnom sektoru, Dalić kaže da je pravilno reći da svako od tih područja ima svoje prednosti i nedostatke. Ono što nakon svih godina mogu reći je da su u gospodarstvu, financijama, industriji, ciljevi puno praktičniji i jasniji – potrebno je ostvariti rezultat. I to na tržištu u svakodnevnom natjecanju. Podravka izvozi na više od 50 tržišta, na svim tim tržištima susrećemo se s najvećim svjetskim kompanijama – konkurencijom i nema vremena za filozofiranje. Kako bi se prodao, proizvod mora odgovoriti željama i potrebama potrošača. To je i energija koja nas svakodnevno nosi – znanje, konkurencija, fokus na rad, unutarnje okruženje… s ciljem da se na tržištu mora pobijediti, jasne su poruke predsjednice Podravkine uprave.

– Kombiniram rad iz Zagreba i Koprivnice, gdje sam ipak više, najmanje 3-4 dana. Važno je da menadžment kompanije bude tamo gdje se poslovne odluke donose, gdje se procesi događaju… U Zagrebu sam pretežito petkom, ponekad ponedjeljkom, jer se puno poslova i aktivnosti zbiva i u Zagrebu, istaknula je na kraju razgovora za Martina Dalić.