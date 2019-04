Marić: Unatoč boljem kreditnom rejtingu i pozitivnim trendovima, ne smijemo stati

Unatoč pozitivnim trendovima i podizanju kreditnog rejtinga, na tome ne treba stati, već je najvažnije naći odgovor na pitanje na koji način gospodarstvo i građani mogu osjetiti posljedice podizanja kreditnog rejtinga i pozitivne pomake koji iz toga proizlaze, ocijenio je u ponedjeljak u Osijeku ministar financija Zdravko Marić.

"Odluka agencije Standard & Poor's od prije nekoliko tjedana da, nakon šest i pol godina, vrati hrvatski kreditni rejting u investicijsku zonu ima pozitivne implikacije na kretanje cijena naših obveznica, što se u konačnici preljeva i na niže kamate. No, moramo reći da su financijska tržišta i puno prije formalnih objava određene stvari ukalkuliravala u cijenu", rekao je Marić u izjavi novinarima pred samo predavanje.

Podsjetio je kako je, još prilikom predstavljanja rezultata izvršenja državnog proračuna za 2018. godinu, istaknuto da će, unatoč protestiranim jamstvima u Uljanik grupi, ipak biti zabilježen višak proračuna opće drugu godinu za redom.

"Uz to, posebno me raduje činjenica da je nastavljen trend značajnog smanjivanja ukupnog troška kamata i u tri godine trošak kamata je smanjen za više od 25 posto, odnosno oko tri milijarde kuna. To je ono što svi kao porezni obveznici u konačnici plaćamo. Unatoč tom pozitivnom trendu, na tom ne smijemo stati i smatram da mi i dalje možemo smanjivati premiju rizika za našu državu pa tako i cijenu duga, odnosno kapitala”, rekao je Marić.

S&P je krajem ožujka podigao kreditni rejting Hrvatske na razinu investicijskog sa BB+/B na BBB-/A-3, uz stabilne izglede. Agencija Moody's je, pak, krajem prošlog tjedna zadržala hrvatski rejting na špekulativnoj razini, 'Ba2', a poboljšala je prognozu iz stabilne u pozitivnu,

Ministar financija je u Osijeku na upite novinara komentirao i stanje u Uljanik grupi, pri čemu je podsjetio da je riječ o privatnoj kompaniji, da su Uprava i Nadzorni odbor odgovorni za vođenje te kompanije, dok je država, kroz određene entitete, zadržala određeni, manji udio.