Marić: Nakon restrukturiranja, cestarske tvrtke će same otplaćivati svoj dug

Ministar financija Zdravko Marić i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenili su u četvrtak kako Vladin model restrukturiranja cestovnog sektora omogućava zadržavanje autocesta u hrvatskim rukama i dugoročnu održivost cestovnog sustava

Istaknuo je da je današnjim Vladinim odlukama, uz prethodno izdanje euroobveznice, omogućena ušteda od najmanje 350 milijuna kuna godišnje.

"Kada se to pomnoži s 12 (godina), onda je to jedan Pelješki most", kazao je Butković.

Vlada je, naime, u četvrtak dala suglasnost hrvatskim cestovnim tvrtkama za kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi eura te odobrila državna jamstva. Riječ je o kreditima u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi eura kredita, i to 1,14 milijarde eura za Hrvatske autoceste, 467 milijuna eura za Hrvatske ceste i 202 milijuna eura za Autocestu Rijeka Zagreb.

Krediti su odobreni na rok do 31. ožujka 2030. godine, uz kamatu koja se utvrđuje na temelju referentne stope u visini šestomjesečnog Euribora, uvećane za maržu od 1,95 postotnih bodova godišnje, a u slučaju da je vrijednost Euribora negativna, vrijednost referentne stope se izjednačava s nulom. Efektivna kamatna stopa je 2,05 posto. Prve tri godine krediti se polugodišnje otplaćuju ukupno 5 posto od glavnice kredita, a preostalih 95 posto glavnice otplaćuje se u idućih 18 polugodišnjih rata.