Lobisti, iznuđivač, utajivači poreza, rasisti, ratni zločinci... Pogledajte tko su ljudi koje je pomilovao Donald Trump

Među više od trideset osoba koje je dosad pomilovao američki predsjednik nalaze se zloglasni biznismeni iz osamdesetih, engleski lordovi, prijatelji Trumpovih odvjetnika i njegove obitelji, kao i političari uhvaćeni u primanju mita i prodaji političkih imenovanja

Trump je svoje predsjedničko pravo na pomilovanje dosad iskoristio u ukupno 35 slučajeva , a ovi posljednji su, kao i brojni prijašnji, opet dobrim dijelom proglašeni kontroverznima jer se ne može pobjeći od dojma da on koristi svoje ovlasti kako bi pomilovao one koji su mu simpatični, od kojih je imao ili bi mogao imati koristi, koji mu povlađuju ili s kojima se politički slaže, bez obzira na djelo zbog kojeg su osuđeni.

Institut pomilovanja državnog poglavara potječe još iz doba prevladavajućih monarhija, kad su kraljevi i kraljice time iskazivali velikodušnost, a u modernim društvima poznaju ga gotovo sve države. Danas se na njega gleda kao na sredstvo ispravljanja eventualnih pogrešaka sudskog sustava ili nepravdi. Američki pravni sustav predsjedniku daje ovlasti za nekoliko vrsta pomilovanja: od toga da prekine istragu protiv nekoga, preko smanjivanja ili ukidanja izrečenih kazni, do toga da se odobri oprost onome koji je kaznu već odslužio i da činjenica da je bio osuđen i kažnjen više ne proizvodi efekte.

Državni tužitelji preporučili su kaznu od sedam do devet godina zatvora, a predsjednik Trump proglasio je preporuku 'groznom i vrlo nepravednom'. Nakon toga je ministarstvo pravosuđa koje vodi William Barr , poznat po tome da se uvelike slaže s Trumpovom politikom, predložilo blažu kaznu, što je izazvalo revolt u javnosti i pravosuđu. Četvero državnih odvjetnika koji su radili na slučaju Stonea povuklo se iz tog predmeta, a više od dvije i pol tisuće bivših zaposlenika ministarstva pravosuđa potpisalo je pismo kojim se poziva na Barrovu ostavku.

DeBartolo je krajem devedesetih kažnjen jer nije prijavio kriminalno djelo, a Trumpov potez pomalo podsjeća na oprost koji je bivši američki predsjednik Ronald Reagan udijelio Georgeu Steinbrenneru , nekadašnjem vlasniku bejzbolskog kluba New York Yankees nakon što je ovaj kažnjen zbog ilegalnih donacija Richardu Nixonu .

Konačno je osuđen zbog nepridržavanja sudske naredbe da prestane rasno profilirati Latinoamerikance, no prije izricanja kazne velikom pristaši Trumpa i njegovih stavova o imigraciji pomilovanje je stiglo iz Bijele kuće.

Kontroverzna Trumpova pomilovanja nisu ništa novo. U svojoj prvoj takvoj odluci, još u ljeto 2017., on je pomilovao Joea Arpaija, šerifa koji je 24 godine radio u jednom od okruga savezne države Arizone, a bio je vrlo poznat po ilegalnom legitimiranju i zadržavanju Latinoamerikanaca i njihovu držanju u brutalnim uvjetima u zatvoru.

Trump je lani udijelio oprost i Patricku Nolanu, političaru i bivšem vođi republikanaca u parlamentu države Kalifornije, koji je sredinom devedesetih priznao reketarenje. Nolan je prijatelj Trumpova zeta Jareda Kushnera.

Među poznatim biznismenima koji su došli u milost sadašnjeg američkog predsjednika nalazi se i Conrad Black. On je svojedobno kontrolirao nakladničku kuću Hollinger International, koja je izdavala novine u Velikoj Britaniji (The Daily Telegraph), SAD-u (Chicago Sun-Times), Izraelu (The Jerusalem Post), Kanadi (National Post) te stotine lokalnih listova u Sjevernoj Americi.

Prije dvije godine Black je objavio vrlo pohvalnu knjigu s naslovom 'Donald J. Trump: Predsjednik kao niti jedan drugi', a ovaj bivši nakladnik, inače i lord u gornjem domu britanskog parlamenta, 2007. je bio osuđen na tri i pol godine zatvora zbog prijevare. Trump mu je lani udijelio oprost.