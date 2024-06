'Kralj kave' ima jasno upozorenje: Vremena su teška, čekaju nas enormna poskupljenja

Lavazza ističe da kava posljednjih godina postaje sve skuplja, što bi moglo dovesti do smanjenja potrošnje jer si je ljudi neće moći priuštiti kao dosad. Međutim potražnja za njom u stalnom je porastu.

Njegov pradjed Luigi Lavazza 1895. otvorio je prvu kavanu u Torinu, a on od 1991. sjedi u Upravnom odboru kompanije Lavazza, koja danas zapošljava 5500 ljudi i ima promet od 3,1 milijarde eura. Giuseppe Lavazza istaknuo je za Wirtschaftswoch e da proizvodnja kave trenutačno prolazi kroz vrlo teška vremena.

Kad priroda zada težak udarac

Jedan od razloga za to što kava postaje sve skuplja je globalno zatopljenje. Prema jednoj studiji, oko polovica svjetskog uroda arabike bit će ugrožena do 2050. Mraz, tropske kiše i poplave već nekoliko desetljeća utječu na količinu žetve. Pritom je robusta otpornija na vremenske prilike od arabike, ali i ona postaje sve skuplja iz niza drugih razloga.

'Inflacija, tržišne špekulacije, geopolitičke okolnosti poput blokade Sueskog kanala – sve to utječe na cijenu robuste, pretežito uzgajane u Vijetnamu, Indoneziji i Ugandi', kaže Lavazza. Brodovi s robustom iz ovih zemalja sada 20 dana duže plove zaobilaznim putem preko Afrike, a troškovi za same brodove su se učetverostručili. Kako objašnjava Lavazza, arabika pak dolazi iz Južne i Srednje Amerike i nije pogođena ovim čimbenicima. No je li onda povećanja udjela arabike dio rješenja?

'U našem portfelju arabika čini oko 60 posto, a robusta 40 posto. Sve naše mješavine sastoje se od specifičnih sastava različitih sorti i, unatoč variranju cijena nekih sorti, nikad ne mijenjamo sastave tih mješavina', kaže on.