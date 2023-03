Komercijalno surogat-majčinstvo industrija je u procvatu: Istospolni parovi i samci podigli potražnju za bebama

Uzbekistanka Dilara već nekoliko mjeseci živi u Tbilisiju u Gruziji, mijenjajući razne vrste poslova, od frizerke preko obućarke do konobarice. Ali zapravo postoji samo jedan posao koji ona želi - nositi tuđu bebu

Zakoni o surogat-majčinstvu uvelike se razlikuju od zemlje do zemlje. U SAD-u je, primjerice, ta praksa dopuštena u nekim državama, ali zabranjena u drugima, dok je u Kanadi i Velikoj Britaniji dopušteno samo altruističko surogat-majčinstvo. S druge strane, u Gruziji, kao i u Ukrajini i Rusiji, oba su oblika legalna.

Do prošle godine Ukrajina je bila drugo najveće svjetsko tržište surogat-majčinstva iza SAD-a, privlačeći potencijalne strane roditelje nižim naknadama i povoljnim regulatornim okvirom. Ono što je najvažnije, u Ukrajini se u rodni list djeteta upisuju imena namjeravanih roditelja, a ne surogat-majke.

Potražnju prvenstveno pokreću takozvani namjeravani roditelji iz bogatih zapadnih zemalja. Mnogi od njih traže prekogranične usluge zamjenskog majčinstva da bi izbjegli duge liste čekanja i veće naknade kod kuće ili zato što domaći zakoni zabranjuju zamjensko majčinstvo te isključuju određene skupine poput homoseksualnih parova. Ukidanje zabrane putovanja uvedene zbog covida također je dovelo do povećanja globalne potražnje za surogat-majčinstvom prošle godine.

Predviđa se da će do 2032. ta brojka porasti na 129 milijardi dolara , kako se problemi s neplodnošću povećavaju, a sve veći broj istospolnih parova i samaca traži načine da dođu do djece.

Ali sve se promijenilo ruskom invazijom na Ukrajinu. Brzo su se pojavila izvješća o surogat-majkama u skloništima za vrijeme bombardiranja i budućim roditeljima koji pokušavaju ući u Ukrajinu da bi ih pronašli.

'Imali smo mnogo planiranih roditelja koji su bili u različitim fazama procesa', rekla je Olga Pisana, partnerica ukrajinske agencije za surogat-majčinstvo World Center of Baby, koja je u to vrijeme imala 37 trudnih surogat-majki i 130 planiranih roditelja u svojim knjigama. 'Morali smo brzo smisliti alternativu', kaže.

Rat je preselio industriju u zemlje kao što je obližnja Gruzija, sa zakonima sličnima onima u Ukrajini. Svjetski centar za bebe, koji je već poslovao na Cipru 2022., ovog mjeseca planira otvoriti ured u Gruziji. Meksiko i dijelovi Latinske Amerike u međuvremenu su također zabilježili porast.

U Gruziji, kao i u Ukrajini, komercijalni programi surogat-majčinstva koštaju oko 40.000 do 50.000 dolara, a u Meksiku oko 60.000 do 70.000 dolara. Za usporedbu, u SAD-u je prosječna cijena 120.000 dolara.

'U Meksiku ponovno imamo bum surogat-majčinstva jer je Ukrajina zatvorena', rekao je Ernesto Noriega, izvršni direktor i osnivač Egg Donors Miraclesa, agencije za plodnost sa sjedištem u Cancunu u Meksiku. Otkriva da je u prošloj godini dogovoreno 20 do 30 posto više takvih aranžmana nego 2021.

Globalni procvat doveo je do porasta potražnje za surogatima, s grupama na Facebooku i oglasima agencija koji privlače žene obećanjem pozamašnih prihoda.

Lauragh iz jugoistočne Irske, čiji je sin rođen u listopadu 2021., rekla je da je njezina surogat-majka uspjela kupiti dom za sebe i svoje dvije kćeri u Ukrajini zaradom od tog programa.

Međutim privlačenje žena u industriju preko različitih posrednika izazvalo je zabrinutost zbog često velike razlike između agencijskih naknada i konačne zarade surogata. U mnogim slučajevima surogat-majka može zaraditi manje od četvrtine od desetaka tisuća dolara koji se naplaćuju namjeravanim roditeljima.

'Postoji jedna stvar koju sam saznala nakon dva mjeseca istraživanja o ovom poslu, a to je da liječnici uzimaju 50.000, 60.000 dolara od roditelja i daju od 12.000 do 20.000 dolara surogat-majci', rekla je Dilara. 'Nije pošteno to što rade', ističe.

Pisana i Noriega pak tvrde da su njihove agencijske naknade bile opravdane zbog visokih medicinskih troškova uključenih u proces, kao i troškova smještaja i hranjenja surogata u posljednjim tjednima trudnoće. Međutim priznali su da postoji korupcija u drugim tvrtkama.

Postoje i važna pitanja o komercijalnom surogat-majčinstvu. Kritičari tvrde da industrija iskorištava ranjive žene. Jedan od preduvjeta za mnoge agencije, naprimjer, jest to da su potencijalni surogati ili udovice ili neudate žene te da već imaju barem jedno dijete. Agencije kažu da se time želi pokazati da je žena fizički i psihički spremna za trudnoću te da bi se izbjegle bilo kakve nesuglasice s partnerima.

'Ovo nije dobra industrija za žene', rekla je Teresa Ulloa Ziaurriz, regionalna direktorica Koalicije protiv trgovine ženama i djevojkama u Latinskoj Americi i na Karibima (CATWLAC). 'Za mene su one žrtve', kaže.

Ulloa Ziaurriz rekla je da prema njezinom iskustvu rada kao odvjetnice za reproduktivna pitanja žena diljem Latinske Amerike - uglavnom u Argentini, Kolumbiji, Ekvadoru i Meksiku - agencije posebno ciljaju na one koje se suočavaju s financijskim poteškoćama.

'Nakon pandemije mnoge su žene ostale bez posla. Tražili su neudate žene s djecom kojima je očajnički trebala ekonomska potpora', rekla je za agencije, opisujući taj proces kao oblik trgovine ljudima.

Proces surogat-majčinstva također je fizički i psihički zahtjevan, a dok većina agencija zahtijeva od potencijalnih nositelja da prođu provjere mentalnog i fizičkog zdravlja prije sklapanja ugovora, nedostatak propisa ostavlja prostor za loše postupanje.

Neke zemlje sada pokušavaju ispraviti te nedostatke. U Ujedinjenom Kraljevstvu, naprimjer, regulatorna tijela rade na reviziji kako bi poboljšala zaštitne mjere za surogat-majčinstvo.

'Iako možemo malo učiniti da bismo promijenili zakone o surogat-majčinstvu u inozemstvu, ono što možemo učiniti je osigurati da je režim u Ujedinjenom Kraljevstvu dobro reguliran i u najboljem interesu djeteta, surogata i namjeravanih roditelja', kaže profesor za obiteljsko pravo Nick Hopkins.

U prva tri kvartala 2022. izdano je više od 400 roditeljskih naloga za surogat-roditelje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema Pravnoj komisiji, broj djece rođene surogat-majčinstvom danas bi mogao biti oko 10 puta veći nego prije deset godina.

Ali bez međunarodne koordinacije, roditeljima kojima je to namijenjeno ostaje da obave svoje istraživanje i osiguraju to da surogat-majke dobiju pošten odnos.

'Ako želite pokrenuti proces, vaša je odgovornost da to istražite', rekla je Lauragh, ističući da je inzistirala na izravnoj komunikaciji sa svojim surogatom tijekom cijelog procesa. Njih dvije i danas su u kontaktu.