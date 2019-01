Kako je od jednog busa na putu za Kronplatz nastao Žuti mačak, najpoznatija agencija za organizaciju sportskih putovanja

Priča o zagrebačkoj turističkoj agenciji Žuti mačak počela je prije 25 godina jednim busom punim srednjoškolaca na putu prema Kronplatzu i skijaškom odmoru

Christian Vrdoljak, direktor Žutog mačka, tada je krenuo s idejom da u Hrvatskoj organizira vrhunske sportske odmore. Godinu kasnije puna su bila dva busa, pa tri, a usporedo se povećavao i broj destinacija. Uskoro se pokazala potreba za školom skijanja, trgovinom sportske opreme i širenjem biznisa. Žuti mačak do danas je narastao do prepoznatljive putničke agencije, s dvije sportske trgovine u kojima se može kupiti oprema za sve zimske i ljetne aktivnosti, bike i ski servisom, školom skijanja i dva klizališta u Zagrebu, uz kiteboarding centar i školu u Bolu na Braču. Nije im nikakav problem organizirati ni poslovna putovanja, kongrese, seminare, stručna savjetovanja ili teambuildinge, i to bilo gdje u Hrvatskoj ili inozemstvu. I u tome imaju gotovo 20 godina iskustva. Direktorica marketinga Antonija Kolarić kaže da su upravo raznolikost poslovanja i s njome povezani raznovrsnost, dinamika te svakodnevni izazovi najbolja strana njihova posla. Planova za daljnji razvoj imaju napretek.

'Planiramo razvijati trgovine i servise u ljetnim mjesecima, osuvremeniti skijaški poligon škole na Sljemenu, povećati broj putnika turističke agencije, posebno u segmentu korporativnih klijenata, kao broj organiziranih sastanaka i kongresa za korporativne klijente', najavljuje Antonija Kolarić.