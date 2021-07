[VIDEO/FOTO] Kad bi ovoliko trajao radni tjedan život bi stvarno bio 'dolce vita'

Radnici na Islandu sve više se odlučuju za skraćeni radni tjedan nakon što su dvije velike studije pokazale da je smanjivanje broja sati na poslu „dramatično“ povećalo njihovu kvalitetu života i ravnotežu između radnog i slobodnog vremena. Istraživanja koja su trajala od 2015. do 2019. godine također su utvrdila da je produktivnost ostala ista ili se čak poboljšala na većini radnih mjesta, odnosno ljudi uključenih u istraživanja

Eksperiment u kojem je sudjelovalo više od 2.500 zaposlenih – što je više od 1 posto cjelokupne radne populacije Islanda – obuhvatio je širok spektar radnih mjesta, od vrtića, preko bolnica i uredskih poslova, pa do socijalnih službi.

Mnogi sudionici su prešli s 40-satnog na radni tjedan koji traje 35 ili 36 sati. Oni su ocijenili da im je kraće radno vrijeme olakšalo obavljanje raznih poslova oko kuće, kao što su kupovina ili čišćenje – i to čak i radnim danima. Mnogi muškarci koji su u heteroseksualnim vezama izjavili su da su imali više vremena da se posvete kućnim poslovima, posebno oko čišćenja i kuhanja.

"To pokazuje da je javni sektor sazrio da bude pionir kraćih radnih tjedana, a pouke mogu izvući i druge vlade", rekao je Will Stronge, direktor istraživanja u britanskom think tanku Autonomy, koji je, zajedno sa Savezom za održivu demokraciju (Alda) na Islandu, analizirao rezultate ispitivanja, piše Deutsche Welle.