Jeste li se ikad zapitali, ali ozbiljno zapitali koliko je 200 milijuna zapravo velik broj? Jedna naša kompanija oborila je ovaj suludi rekord

U ovim iznimno turbulentnim i izazovnim vremenima dobre vijesti iz sfere domaće ekonomije sjedaju još i bolje nego inače. Jer, dok nas sa svih strana zapljuskuju alarmantne informacije o budućnosti globalne ekonomije, prilično je utješno čuti da imamo kvalitetne industrije čije poslovanje cvate čak i u ovim surovim uvjetima. Toj se skupini perjanica naše ekonomije zasigurno može pribrojiti i JGL, odnosno njegov zasigurno najprepoznatljiviji brend Aqua Maris koji čak i tijekom ovih dana bilježi rekordne uspjehe

A da je povjerenje ljudi u ovaj hrvatski proizvod itekako dodatno poraslo potvrđuje i podatak kako se ovih dana slavi nevjerojatnih 200 milijuna proizvedenih Aqua Maris proizvoda. „Linija uključuje 12 različitih proizvoda, a prodaje se na 30-atak tržišta svijeta. Na taj način zahvaljujemo svima koji su tijekom godina dali svoj doprinos uspjehu brenda. Tema ovogodišnje proslave jest 200 milijuna prodanih proizvoda“, rekla nam je Librić.

Zabavna statistika

Je li vas ikad zanimalo kako bi 200 milijuna, nevjerojatno velik broj koji si je teško zamisliti, izgledalo da ih prevedemo u neke pojmljivije odnose? Kada bismo, recimo, stavili 200 milijuna proizvoda Aqua Maris jedan uz drugi, činili bi lanac dovoljno dug (12.000 km) da probode naš planet. Čisto ako vas je ikad zanimalo što bi bilo potrebno da se Zemlja baci na ražanj.

Osim toga, to je udaljenost koju ćete prijeći, ako putujete od Rijeke do Moskve i onda još malo transsibirskom željeznicom produžite do Vladivostoka! Ako ste raspoloženi za surfanje, to je ujedno i udaljenost od Rijeke do Havaja.

S 200 milijuna Aqua Maris proizvoda mogu se napuniti dva olimpijska bazena duboka 3 metra, a kad bi krave proizvodile Aqua Maris umjesto mlijeka, bilo bi potrebno 525 krava da bi se dobila količina koju sadrži 200 milijuna proizvoda Aqua Maris.