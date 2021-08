Je li zlato i dalje dobra investicija? Evo što kažu analitičari

Iako su se cijene zlata ovoga tjedna blago oporavile, analitičari nisu optimistični kad su u pitanju perspektive cijene ovog plemenitog metala.

U nedjelju navečer cijene zlata potonule su najniže u četiri mjeseca - 1.677,9 dolara za uncu . U utorak se cijena oporavila na 1.740 dolara , no još je daleko od 1.900 dolara koliko je vrijedilo početkom godine.

"Početnu rasprodaju cijene zlata u ponedjeljak vjerojatno je potaknulo to što je azijsko tržište kupilo američki dolar i prodalo zlato kao odgovor na jake plate u SAD -u u srpnju od prošlog petka", rekao je Vivek Dhar, analitičar roba u Commonwealth Bank of Australija, stoji u bilješci od srijede.

Očekuje se da će Federalne rezerve povući monetarno ublažavanje i usporiti svoje poticajne napore kako se gospodarstvo oporavi od pandemije. Američka središnja banka držala je stope blizu nule, ali dužnosnici su nagovijestili da bi se uskoro moglo dogoditi povećanje, osobito s vrućom inflacijom.

No, Dominic Schnider, glavni direktor ulaganja u UBS Global Wealth Management, predviđa da će stvarni prinosi "biti manje negativni", a to znači više nedostataka za zlato. On je u srijedu za CNBC-jev "Street Signs Asia" rekao da očekuje odljeve iz fondova kojima se trguje zlatom i s terminskih tržišta.

Kad realni prinosi rastu, cijene zlata padaju i obrnuto. U takvom scenariju, oportunitetni trošak držanja zlata, imovine koja ne prinosi, veći je jer ulagači prethode kamatama koje bi inače bile zarađene u prinosu na imovinu.

“Mislim da ćete vidjeti još malo odljeva. Ne bih se iznenadio da vidimo još jedno, u jednom trenutku, 20 milijuna unci koje napuštaju ETF i terminsko tržište - rekao je Schnider. "To znači više negativnih strana, tada ... govorimo ljudima da taktički zaštite vašu poziciju ili barem prodaju pozitivnu vrijednost, da ostvare prinos."