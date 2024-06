Zabrinjavajući signali: 'Vodili smo ratove oko nafte. Vodit ćemo još veće oko hrane i vode'

U komentarima koje je prvi objavio The Financial Times, izvršni direktor Sunny Verghese signalizirao je da sve veća ograničenja trgovine već pojačavaju inflaciju hrane, što dovodi do pretjerane neravnoteže ponude i potražnje, prenosi Business Insider.

"Vodili smo mnoge ratove oko nafte. Vodit ćemo veće ratove oko hrane i vode", rekao je tijekom prošlotjedne potrošačke konferencije Redburn Atlantic i Rothschild.

Bogatija gospodarstva stvorila višak zaliha

Iako su trgovci poljoprivrednom robom preuzeli krivnju za porast cijena hrane nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., glavni izvršni direktor je uzvratio. Umjesto toga, izbijanje necarinskih trgovinskih barijera vjerojatno je glavni krivac, s 1266 ograničenja koja su se povećala te godine.