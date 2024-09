Evo tko je najjači trgovac i na čemu se uzimaju najveće marže

Najveći trgovac na malo mješovitom robom u 2023. je Konzum plus. Njegov tržišni udio u 2023. iznosio je 20-30 posto i bilježi neznatan rast tržišnog udjela u odnosu na 2022. godinu. Taj je trgovački lanac lani imao 637 prodajnih mjesta ili devet više nego u godini prije.

Iz AZTN-a navode kako je četiri trgovca na malo manje u uzorku za 2023. u odnosu na 2022. i to Duravit, Kordun, Strahinjčica i Špar iz Bjelovara. Segment trgovine na malo mješovitom robom tih trgovaca na malo mješovitom robom integriran je u sustav Studenca. U 2023. godini ukupno je 5.140 prodajnih mjesta svih trgovaca, što je 144 prodajno mjesto ili 2,9 posto više u odnosu na 2022. godinu.

Nadalje, iz AZTN-a navode kako se bilježi nastavak trenda rasta prihoda u trgovini na malo mješovitom robom članica Schwarz Grupe. Lidl u promatranoj 2023. bilježi dvoznamenkasti rast prihoda prema relativnim pokazateljima, a tržišni udio Lidla u 2023. je iznosio 10-20 posto. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi dvoznamenkasti rast prihoda i tržišni udio u iznosu 5-10 posto. Zbirno, obje članice Schwarz grupe u 2023. bilježe tržišni udio 20-30 posto.

Najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u 2023. bilježi Konzum plus (za više od 200 milijuna eura), zatim Lidl, Spar, Studenac i Kaufland (sva četiri bilježe rast u iznosu od 100 do 200 milijuna eura). Slijede Plodine i Tommy (oba bilježe rast u iznosu od 50 do100 milijuna eura), te KTC i Eurospin (oba bilježe rast u iznosu od 20 do 30 milijuna eura).

Rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom bilježe i regionalni trgovci i to Boso, Ribola, Mlin i pekare, NTL i Decentia koji bilježe rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u iznosu od 10 do 20 milijuna eura, kao i neki regionalni i/ili lokalni trgovci, primjerice Trgovina Krk, Trgocentar, Zabok, Gavranović i Bakmaz (isti bilježe rast prihoda u iznosima manje od 10 milijuna eura).