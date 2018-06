Isplati li se više na more automobilom, autobusom, vlakom ili avionom?

Posljednji produljeni vikend, svojevrstan vjesnik turističke sezone, obilježile su velike gužve na autocestama. No na jadransku obalu i njene destinacije ne putuje se samo autom, već i autobusima, vlakovima, a neki čak i lete. Istražili smo i precizno izračunali što se najbolje isplati i kako do mora s najmanje gotovo neizbježnog stresa

Izračunali smo troškove prijevoza do tri ključna destinacije: do Rijeke, koja je središte za turiste koji ili nastavljaju prema Istri ili ostaju na obližnjim otocima te u središtima poput Opatije ili Crikvenice. Potom do Zadra, u koji hrli najviše turista iz Zagreba i okolice, te Splita, koji je centar za sve one koji više vole južni dio Dalmacije.

Autobus Povratna karta sa zagrebačkog Autobusnog kolodvora do Rijeke može se kupiti u rasponu od 116 do 175 kuna po osobi, tj. od 232 do 350 kuna za dvije osobe. Karte za djecu u prosjeku se prodaju za trećinu pune cijene, što također treba unijeti u kalkulaciju. Pri odabiru autobusa važno je gledati koliko putovanje traje, ima li presjedanja i koliko stanica ima. U idealnom scenariju autobus će stati samo u Karlovcu i vožnja će trajati manje od tri sata. Staje li autobus još u Delnicama ili Fužinama ili u najgorem scenariju da morate čekati bus koji dolazi s druge linije te produžuje za Rijeku, put se može produljiti i na više od tri sata.

Najjeftinije povratne karte za Zadar mogu se kupiti za već 139 kuna, dok najskuplje stoje do 184 kune. Za dvije osobe to je trošak od 278, odnosno 368 kuna. Izravna vožnja, bez stajanja, od Zagreba do Zadra traje oko tri i pol sata. Prilikom ovog putovanja potrebno je obratiti pozornost na stanice jer primjerice postoje linije koje staju 'svakih pet metara' pa se do Zadra može putovati i više od pet sati. Split je najudaljeniji, time i najskuplji. Najjeftinija povratna karta da se naći za 188 kuna, najskuplja će vas stajati 216 kuna - za dvije osobe to je 376, odnosno 432 kune troška. Pri tome, najkraća vožnja traje oko pet sati, dok biste se u slučaju da se ukrcate na bus s brojnim stanicama do Splita mogli voziti punih osam sati! Vlak

Vlakovi Hrvatskih željeznica u nekim su slučajevima čak i skuplji od autobusa privatnih operatera, no redovito njima putovanja traju bitno duže. Primjeri koje ćemo iznijeti odnose se na vožnju u drugom razredu jer prvi razred u kompoziciji domaćeg vlaka bude daleko skuplji nego vožnja autobusom. Krenimo s Rijekom. Dva putnika mogu birati između dvije karte koje će ukupno platiti ili 222 kune (jeftinija) ili 236 kuna (skuplja opcija). Najbrža tura do Rijeke vas vodi za tri sata i 37 minuta, dok rekordno duga vožnja može trajati čak 12 sati, ali uz sedam sati čekanja u Ogulinu. Ako vas zanima noćni život Ogulina, to je dobra prilika za vas.

U slučaju Zadra također se nude dvije opcije - jeftina varijanta za dvoje stoji 394 kune, dok je skuplja 405,6 kuna. Ovaj put trajat će između šest i osam sati, no nude se i vlakovi koji putuju po 16 sati. Taj vlak devet sati čeka u Kninu. Iako je Split najudaljeniji od spomenuta tri grada, linije vlakom do njega su iznenađujuće 'brze'. Naime, vlak vas do Splita može dovesti već za šest sati po cijeni od 416 kuna za dvije osobe. Najdulja vožnja traje gotovo devet sati, ali košta 'samo' 376 kuna. Automobil

Prije vožnje automobilom najprije treba odlučiti idete li autocestom ili starim cestama. Zanimljivo, vozili se starom ili autocestom, udaljenost Zadra od Zagreba gotovo je ista. Autocestom ćete se voziti 286 kilometara, dok je vožnja starom cestom preko Velebita četiri kilometra kraća. Googleove karte računaju kako se autocestom A1 u uvjetima normalnog prometa od Zagreba do Zadra stiže za dva sata i 55 minuta. S druge strane, korištenje stare ceste D1 produljuje putovanje na tri sata i 55 minuta, točno sat više, također u uvjetima normalnog prometa. >>> Ovdje pročitajte isplati li se na more više putovati starom cestom ili autocestom Ako vaš automobil u prosjeku troši šest litara goriva, put starom cestom koštat će vas 259 kuna (518 kuna s povratkom), dok ćete na autocesti potrošiti goriva za 222 (444) kune. Jedina razlika u ove dvije rute, prema Michelinovu kalkulatoru, cestarina je od 134 kune i još toliko za natrag. Isplati li vam se više imati 194 kune ili putovati na more i natrag najmanje tri sata dulje, ostavljamo vama na procjenu. Pri planiranju puta valja posjetiti i HAC-ov kalendar, na kojem možete vidjeti kojih se dana očekuju najgore gužve.

Što se tiče puta u Rijeku i okolicu, on autocestom traje sat i 47 minuta, iznosi 161 kilometar i ravno 200 kuna (400 kuna s povratkom) troška goriva i cestarine. Starom cestom od Zagreba do Rijeke treba voziti dvostruko dulje - gotovo četiri sata i 189 kilometara - što stoji 170 kuna u potrošenom gorivu. Dakle 30 kuna uštede za dva sata više vožnje, barem prema Michelinovu vodiču. Od Zagreba do Splita izvan autoceste vozit ćete 368 kilometara, za što prema Michelinu treba sedam sati i ukupno vas košta 333 kuna u gorivu, naravno pod pretpostavkom da automobil troši oko šest litara. Autocesta nudi 406 kilometara udaljenosti, ali i samo četiri sata vožnje, tri sata manje nego starim cestama. No trošak je malo viši i iznosi 495 kuna ili 162 kune više nego ako idete starim cestama. Avion

Za kraj, ostaje nam avion. Do Rijeke (Krka), Pule i Zadra letjet ćete tek oko 40 minuta, ali vas zato ne mora brinuti gužva na autocesti, naravno ako pronađete let koji vam odgovara. Low cost kompanije u pravilu ne pokrivaju destinacije unutar Hrvatske, pa vam preostaje tek nekoliko direktnih letova Croatia Airlinesa i njegove konkurencije. Od Zagreba do Pule, baš kao i do Zadra, leti se po 45 minuta po cijenama već od 700 kuna. Let do Splita stajat će vas nešto više od 800 kuna, baš kao i do Dubrovnika. Inače, Dubrovnik je sa Zagrebom povezan i s nekoliko drugih kompanija, no direktnih letova gotovo da nema. Primjerice, do Dubrovnika iz Zagreba možete doći i za 2800 kuna, ali najprije letite u Beč ili München, što baš i nema previše smisla.