Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA, Bloomberg: HT CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane konsolidirane rezultate za tromjesečje koje je završilo na dan 31. ožujka 2020.

U prvom tromjesečju 2020. EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova smanjila se za 53 milijuna kuna, to jest za 7,9 posto zbog rezultata HT Grupe u Hrvatskoj (55 milijuna kuna, tj. 8,8 posto), dok je Crnogorski Telekom zabilježio porast (2 milijuna kuna, tj. 4,3 posto). Ne računajući jednokratni učinak transakcije vezano za EVOtv u prvom tromjesečju 2019. godine, EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova povećala se za 1%. Marža EBITDA-e nakon najmova bila je na razini od 35,7posto.

U odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine, sveukupni konsolidirani neto prihod u prvom tromjesečju 2020. smanjio se za 40 milijuna kuna, to jest za 2,2 posto. Smanjeni prihod rezultat je manje realizacije prihoda iz područja fiksnih telekomunikacija (47 milijuna kuna, tj. 5,7 posto), mobilnih telekomunikacija (28 milijuna kuna, tj. 3,5 posto) te ostalih prihoda (3 milijuna kuna, tj. 92,2 posto), što je djelomično nadoknađeno rastom prihoda iz sistemskih rješenja (38 milijuna kuna, tj. 26,6 posto).

Kraj prvog tromjesečja 2020. godine obilježila je pandemija virusa COVID-19. Bez obzira na nove operativne zahtjeve Hrvatski Telekom je u potpunosti bio predan osiguranju povezanosti svojih korisnika te je poduzeo sve mjere kako bi osigurao pouzdan i stabilan rad telekomunikacijske mreže u punom kapacitetu.

Novi uvjeti poslovanja, rad od kuće, povećani zahtjevi vezani za povezanost, potpora nacionalnom školskom online programu, uz dodatne podatkovne i govorne pogodnosti koje je Hrvatski Telekom omogućio svojim korisnicima, uzrokovali su snažan porast prometa u fiksnoj i mobilnoj mreži. U odnosu na veljaču u ožujku je došlo do 25% povećanja mobilnog podatkovnog prometa te 32% povećanja mobilnog govornog prometa. Istodobno u fiksnoj mreži, došlo je do 35% povećanja internetskog prometa i 45%povećanja minuta govornog prometa. Modernizacija radijske pristupne mreže koja je završila u 2019. godini omogućila je ispunjavanje zahtjeva vezanih uz povećani promet, uz istodobno zadržavanje ključnih performansi kvalitete mreže na visokoj razini, i to bez obzira na činjenicu da je 22. ožujka Zagreb pogodio potres zbog kojeg je bilo potrebno iz sigurnosnih razloga privremeno isključiti struju u podatkovnom centru u Draškovićevoj ulici. Zahvaljujući brzoj intervenciji, te unatoč objektivnim otežavajućim okolnostima, većina usluga je ponovno uspostavljena unutar 24 sata.

Ulaganja u mrežu i unaprjeđenje korisničkog iskustvo ostaju u fokusu

U 2020. godini fokus Hrvatskog Telekoma je na implementaciji fiksne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA), s ciljem povećanja dostupnosti optičke mreže. Do kraja prvog tromjesečja 2020. dodatnih 9.154 kućanstava u pristupnoj mreži pokriveno je s fiber-to-the-home (FTTH) tehnologijom, pokrivajući sveukupno 289 tisuća kućanstava FTTH-om.

Osiguravanje vrhunskog korisničkog iskustva jedan je od strateških ciljeva Hrvatskog Telekoma, a rezultati proaktivnog pristupa i niza aktivnosti provedenih s fokusom na korisnika u prvom tromjesečju vidljivi su u povećanju zadovoljstva korisnika, kako u segmentu privatnih, tako u segmentu poslovnih korisnika.