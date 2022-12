Hrvatski kupci ogorčeni, Nike im otkazuje narudžbe jeftine robe

Puno bure izazvala je popularna trgovina sportske odjeće Nike s nedavnom pogreškom u iskazivanju cijena, zbog koje su kupci odjeću mogli kupiti po znatno nižim cijenama. Naime, čini se kao da su cijene koje su na njihovoj internetskoj stranici izražene u kunama zapravo trebale biti u eurima pa su tako proizvodi, primjerice, umjesto 230 koštali samo 30 kuna.

Neplanirano sniženje brzo se proširilo društvenim mrežama pa su mnogi pohitali na internetsku stranicu i kupili više proizvoda, no narudžbe su u protekla dva dana nekima otkazane.

Također, istaknuli su da će kupci dobiti povrat novca. To je izazvalo bijes potrošača koji najavljuju tužbe protiv Nikea. Iako je Nike kao razlog otkazivanja narudžbe naveo to da naručenog i plaćenog artikla više nema na stanju, čitateljica koja nam se javila ističe da su artikli i dalje dostupni na stranici. Razlika je jedino u cijeni, s obzirom na to da je ona sada znatno viša.

“Nevjerojatno, jako sam se razočarala! Kasno su shvatili da su napravili grešku pa sada otkazuju narudžbe umjesto da ih pošalju”, poručila je čitateljica kojoj su, barem zasad, otkazali narudžbu za dva od pet naručenih artikala.

U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača navode da im ovo nije prvi put da se susreću s takvim slučajevima. Trgovci su i prije na online prodaji pokušavali istaknuti cijene u eurima, a onda bi zabunom promijenili samo brojke, ali ne i oznaku valute, pa su umjesto eura ostale kune. Državni inspektorat tu je presudio da trgovac mora isporučiti robu po cijeni koja je bila vidljiva na ekranu, jer to je jedina dostupna informacija potrošaču. On nije bio ni u skladištu ni u prodavaonici da bi mogao vidjeti koja je cijena.

“Bez obzira na to što trgovac sada otkazuje narudžbe, on je dužan isporučiti robu po istaknutoj cijeni, osobito ljudima koji su već uplatili novac i dobili potvrdu o tome”, kaže Ana Knežević, predsjednica udruge.

Kupcima koji su im se javili iz udruge su sugerirali da u trgovinu pošalju e-mail u kojemu će navesti da su se konzultirali s njima i da im je objašnjeno kako oni imaju pravo dobiti robu po cijeni koju su vidjeli. Ako se trgovac ogluši na svoju obvezu i odbije isporučiti naručene artikle, kupcu na raspolaganju ostaje mogućnost žalbe Državnom inspektoratu, koji će onda riješiti slučaj, piše Večernji list.

“Svim kupcima kojima su odgovorili da je artikl rasprodan i da će im vratiti novac preporučujem da pošalju te e-mailove. Ako je to pravi Nike, sramota je da se tako ponaša”, poručila je Knežević.