Hrvatski ferijalni i hostelski savez slavi 70. rođendan; evo kako posluju i što nude

"HFHS je udruga mladih i za mlade. Od osnivanja 1953. kao Ferijalni savez Hrvatske, pa do danas se zalaže za razvoj turizma i putovanja mladih, polazeći od njihovih općih potreba za raznovrsnim odgojnim i obrazovnim programima, slobodnim okupljanjem i korištenjem slobodnog vremena te odmorom i rekreacijom", kaže za Hinu izvršni direktor HFHS-a Dražen Gečević, uoči središnje proslave 70. obljetnice HFHS-a.

HFHS kao nacionalna hostelska asocijacija neposredno upravlja sa sedam hostela, koji svi, kao i savez, nose međunarodno poznatu i prepoznatljivu oznaku za hosteling HI (Hostelling International). Osim u Osijeku, njegovi hosteli su još i u Zagrebu, Rijeci, Puli, Velom Lošinju, Zadru i Dubrovniku, a trenutno ima i dva pridružena hostela – HI Hostel Samobor i HI Hostel Link u Lovranu.