Hrvatska IT tvrtka Q među 20 najboljih u svijetu

Jedna od vodećih svjetskih istraživačkih agencija za rangiranje IT tvrtki Clutch, svrstala je Hrvatsku IT tvrtku Q, među 20 najboljih "web development" tvrtki u svijetu, među deset najboljih u Europi, te najboljom B2B kompanijom u Hrvatskoj, izvijestili su u utorak iz te tvrtke

"Ponosni smo što je Clutch, kao najpoznatija svjetska platforma za rangiranje IT tvrtki, prepoznao Q kao jednu od najboljih tvrtki u Europi. To je i velika potvrda cijelom našem timu i poticaj da projekte na kojima radimo podignemo na još višu razinu, s time da su već sada devet od deset naših najvećih klijenata vodeće svjetske tvrtke u svojim industrijama", komentirao je novo priznanje Q-u predsjednik uprave te tvrtke (CEO) Filip Ljubić.

Priznanja prate i, kako ističu, vrhunski rezultati poslovanja i prihodi, koji su za šest 'pandemijskih' mjeseci porasli za više od 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U tom su razdoblju 'akvizirali' i 22 nova klijenta iz osam različitih zemalja, a zaposlili su i 46 novih stručnjaka.

"U pandemiji nismo željeli rezati troškove nego smo već tijekom njezinog prvog vala zaposlili dodatne ljude u prodaji i komunikacijama te se odlučili globalno fokusirati na industrije koje nisu zahvaćene krizom, poput medicine i farmacije", ističe Ljubić, dodajući da ih je i to dovelo do proširenja poslovanja i novih priznanja.

Iz te zagrebačke, svjetski priznate IT tvrtke napominju i da prestižna platforma za rangiranje IT tvrtki Clutch svake godine radi popis najboljih tvrtki prema zadovoljstvu klijenata, i to obavljajući analize, kontaktirajući klijente, anketiranjem i drugo, sve kako bi došli do što točnijih rezultata i stavova klijenata o tvrtki s kojom surađuju.

"Clutch-evi rezultati jedinstveni su i objektivni, jer pružaju sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u globalne projekte i poslovne procese tvrtki diljem svijeta, te smatramo da je veliki uspjeh za Q naći se među 20 najboljih u svijetu", zaključuju iz tvrtke Q.

Tvrtka Q ima 150 stalnih zaposlenih stručnjaka, a pruža usluge i rješenja koja pokrivaju sve faze životnog ciklusa digitalnih proizvoda. Klijenti su iz 20 zemalja i raznim industrija, a ima urede u Zagrebu, New Yorku, Belfastu i Zürichu.