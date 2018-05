HEP-ova pametna brojila donose brojne koristi, ali kriju i skupe zamke

U narednih desetak godina HEP će o svom trošku zamijeniti sva postojeća brojila pametnim brojilima s daljinskim očitanjem. Digitalizacija praćenja korištenja električne energije donosi brojne koristi za potrošače, ali u njoj se kriju i neke opasnosti

Uvođenje pametnih brojila prvi je korak u uspostavljanju pametne energetske mreže na razini Europske unije s ciljem postizanja racionalnijeg pristupa proizvodnji, potrošnji i distribuciji električne energije.

U Hrvatskoj je dosad različitim kategorijama potrošača ugrađeno stotinjak tisuća takvih brojila, a HEP je nedavno raspisao natječaj za novih 120.000 uređaja. Prema planu HEP-a, velikim potrošačima sa zakupljenom snagom većom od 20 kW brojila se trebaju zamijeniti do 1. listopada 2020. godine, svim poduzetnicima s priključnom snagom do 20 kW do listopada 2025. godine, a do 2030. pametna brojila dobit će i sva kućanstva.