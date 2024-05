HDZ-ov savjetnik za gospodarstvo: Sve više ljudi se vraća u Hrvatsku

Trenutno prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 1326 eura, a Savić kaže da ovakvim trendovima stopa gospodarstva Hrvatske raste među dvije najbrže u Europskoj uniji.

“Situacija nam je na tržištu rada jako povoljna. Nikad više zaposlenih osoba nismo imali. U tim nekim makroekonomskim okolnostima ta neka perspektiva nastavka rasta plaća svakako je vidljiva.”

Od 27 država članica EU-a, po prosječnoj neto plaći, Hrvatska se nalazi na 19. mjestu, ističe Savić, javlja N1. “Ispred Litve, Bugarske, Rumunjske, Slovačke, Latvije, Grčke, Portugala. Sve te države imaju nižu prosječnu neto plaću nego Hrvatska.”

Svi ekonomski pokazatelji i trendovi pokazuju da možemo očekivati rast plaća, tvrdi Savić. “I to brže od stope inflacije. To znači da to utječe na povećanje kupovne moći našeg stanovništva, a to povećava standarad i potrošnju.”