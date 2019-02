Google, Microsoft i NASA ne mogu bez njega – na Danima komunikacija upoznajte svjetski poznatog etičkog hakera

Jedini haker koji vam nikada neće ukrasti podatke, Ralph Echemendia, stiže u Rovinj kako bi razotkrio opasnosti koje vrebaju u online svijetu

Najpoznatiji etički haker i konzultant u otkrivanju cyber opasnosti, Ralph Echemendia, na Dane komunikacija dolazi i poručuje: Svi možemo biti hakirani. Prijeđite preko toga.

Echemendia je svjetski poznat haker koji educira o opasnostima u cyber prostoru. Google, Microsoft i NASA angažirali su ga kako bi educirao njihove tehničke timove. Posebno je zanimljivo da je upravo Echemendia bio angažiran kao stručni konzultant na snimanjima hit serije Mr. Robot te filmova Snowden i Nerve, a ujedno je bio zadužen za otkrivanje tko je bez autorizacije pustio u javnost Eminemov album.

Život u online svijetu postao je svakodnevica, a tanku granicu između cyber sigurnosti i opasnosti otkriva upravo Ralph Echemendia koji je čest gost brojnih festivala na kojima dijeli iskustvo 'hakiranja Hollywooda'. Popularne teme poput krađe identiteta, prodaje podataka, lažnih vijesti i ranjivosti kriptovaluta uvijek su pozdravljene ovacijama publike.

Echemendia će u Rovinju educirati sudionike ne o tome zašto se hakiranje događa već kako se događa i objasniti zašto svaki podatak – poput kreativnih procesa agencije ili povjerljivih informacija u oglašavanju – ima veliku vrijednost.

Kako se očuvanjem svojih online podataka možete zaštititi poslušajte na dinamičnom predavanju 'How safe are we?' na festivalu Dani komunikacija koji će se održati u Rovinju od 28. do 31. ožujka 2019. godine.

O Danima komunikacija:

Iz godine u godinu Dani komunikacija bilježe sve veći porast posjetitelja. Organizatori najavljuju zanimljiv i raznolik sadržaj te pozivaju sve oglašivače, agencije, stručnjake za odnose s javnošću, predstavnike medija, studente i ostale profesionalce iz komunikacijske industrije na festival koji je još prošle godine oborio sve rekorde posjećenosti. Za više informacija o Danima komunikacija posjetite službene stranice festivala www.danikomunikacija.com.