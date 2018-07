Franck princu Harryu poslao paket čaja od kamilice: 'Dobar je za smirenje'

Zagrebački Franck spojio je nogomet i kraljevsku obitelj: Poslali su britanskom princu Harryu paket čaja od kamilice kako bi se prestolonasljednik smirio pred večerašnju utakmicu između Engleske i Hrvatske u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva

Na kutiji čaja Franck parodira britansku uzrečicu 'Keep calm and carry on' (Ostani miran i nastavi dalje), pretvarajući je u 'Keep calm and dream on' (Ostani miran i sanjaj dalje).