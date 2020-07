[FOTO] Šefovi velikih svjetskih kompanija i najbogatiji ljudi na svijetu pažljivo njeguju aktivizam, doznajte što se zapravo krije iza toga

Korporativni aktivizam je u modi, a aktivizam poslovnih lidera postaje novi fenomen u poslovnom svijetu u kojemu je CEO zvijezda, od izvršnog direktora Facebooka i Amazona do Appleova Tima Cooka ili modne dizajnerice Stelle McCartney. Sve što oni izjave postaju udarne vijesti, pa njihov aktivizam ima posebnu težinu, bilo da je riječ o zaštiti okoliša, imigraciji, feminizmu, gej brakovima, kontracepciji, kontroli oružja ili o solidariziranju s pokretima #MeToo i Black Lives Matter

' Stella McCartney koristi aktivizam protiv prekomjerne kupovine odjeće da lakše proda svoj brend', ironično komentira portal Business of Fashion najavljenu suradnju britanske dizajnerice s globalnim ekološkim pokretom Extinction Rebellion , a koji se bori protiv društvenog i ekološkog kolapsa. U modnom svijetu McCartney se doista ističe kao dugogodišnja aktivistica za 'spas planeta' i kao zagovornica održive mode te je i njezina zadnja kolekcija (kao obično, namijenjena ženama duboka džepa) 'podsjećanje na ljepotu prirode i na ono što treba učiniti da je zaštitimo'.

Korporativni aktivizam je u modi. Bez korporativne društvene odgovornosti nema ni ozbiljnog poslovanja, jer potrošač to kažnjava. Ali za razliku od Stelle McCartney, koja češlja situaciju u vlastitom dvorištu, većina drugih modnih tvrtki radije bira neke druge teme kao što su općenita socijalna i društvena pitanja, nego da čačkaju po nadnicama bijednih švelja svojih azijskih dobavljača.

Kada je krenuo pokret #MeToo, korporacije su se natjecale u tome koje će prve od njih osuditi seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, javno se obračunavajući s počiniteljima u vlastitim redovima, mada se o tome do tada mučaljivo šutjelo. Nakon ubojstva Georgea Floyda podrška pokretu Black Lives Matter pljuštala je iz najvećih svjetskih korporacija, Coca-Cole, Nikea, Facebooka, Ubera... čak i proizvođača dječjih slatkiša Gushers i Fruit by the Foot, udruživši se u osudi policijske brutalnosti i zalažući se za reformu kaznenog pravosuđa.

Mada je Benetton izgradio imidž provokativnim kampanjama o društvenim temama kao što su rasna jednakost, zagađenje prirode, čak i rat na našem prostoru, trebala se dogoditi tragedija u Bangladešu da progovori protiv nečovječnih uvjeta rada i potplaćenosti radnica svojih azijskih dobavljača. Zalaganjem za 'etičnu modu', Benetton i Zara prali su obraz jer su u strašnim ruševinama tvornice tekstila Rana Plaze 2013. uz 1100 poginulih radnica pronađeni i nezavršeni odjevni predmeti tih europskih brendova.