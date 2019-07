Europljani životom plaćaju zagađenje zraka, Hrvati među najugroženijima

Od posljedica zagađene atmosfere 2015. umrlo je pola milijuna Europljana. Najviše stradaju Bugari, Mađari, Talijani, Grci, Rumunji i Poljaci te na sedmom mjestu Hrvati. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da Europljani zbog zagađenog zraka u prosjeku žive godinu kraće. Životni vijek muškarca u istočnoj Europi 10 godina je kraći od onoga na Zapadu. Pa ipak, Poljska, Mađarska, Češka i Estonija nisu se pridružile prijedlogu Europskog vijeća o postavljanju cilja o nultoj toleranciji na ugljik do 2050. godine

Gula je član grupe civilnog društva Polish Smog Allert (Poljska uzbuna zbog smoga) koja se bori za to da građani u budućnosti lakše dišu u zemlji koja poslije Bugarske ima najzagađeniji zrak u EU. Jer šala o Krakovu prilično je gorka – u usporedbi s duhanom u smislu kancerogenosti, Krakovljani udišu jednako štetnih tvari kao da godišnje popuše 3000 cigareta. U njih je zimi uobičajeno nošenje maske za disanje, mjerenje koncentracije smoga svakodnevna je rutina, a starcima i djeci danima se preporučuje ostanak kod kuće.

Utoliko čudi odluka Poljske da se s Mađarskom, Estonijom i Češkom ne pridruži prijedlogu Europskog vijeća o postavljanju cilja za nultu toleranciju na ugljik do 2050. godine kao korak bliže realiziranju Pariškog sporazuma. Naime, na samitu Vijeća u drugoj polovini lipnja u Bruxellesu prijedlog su blagoslovile sve članice EU-a osim ove četiri zemlje bivšeg istočnog bloka. Jednoglasnom odlukom EU je trebao na predstojećoj UN-ovoj konferenciji o klimi ovoga rujna pokazati jedinstvo i liderstvo u spašavanju klime. A nije.

Procjenjuje se da zrak zagađen finim partikularnim česticama (PM2.5) - mikroskopski sitna promjera do 2,5 mikrona, a koje se talože u plućima izazivajući respiratorne i cirkulatorne zdravstvene probleme - godišnje ubija 45.000 Poljaka . Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, od 50 najzagađenijih gradova u Europi 2017. čak je 33 poljskih, uključujući Krakov i Katovice, u kojima je prošle godine održana UN-ova konferencija o klimatskim promjenama.

To govori premijer jedne od rijetkih zemalja u Europi koja je imala neprekinut rast tijekom ekonomske recesije, zahvaljujući najvećim dijelom tomu što je od svih članica iskoristila najviše sredstava EU-a otkako je 2004. postala dijelom te obitelji.

Računalo se da će Mađarska popustiti u tvrdoj politici prema tom pitanju i sa sobom povući dva člana Višegradske skupine, Poljsku i Češku, ali to se nije dogodilo. Zašto?

Pa valjda zato što je, prema podacima Europske agencije za okoliš (EEA), od posljedica zagađene atmosfere 2015. prijevremeno umrlo pola milijuna Europljana , dvostruko manje nego 1990., ali zasigurno previše! Od kombinacije PM2.5, dušikovog dioksida i prizemnog ozona među građanima zemalja EU-a, plus Norveška, Švicarska i Island, najviše stradavaju Bugari (201 prijevremena smrt na 100.000 stanovnika 2015.), Mađari, Talijani, Grci, Rumunji i Poljaci, iza kojih su na visokom sedmom mjestu Hrvati sa 122 umrlih na 100.000 duša.

Iako je u početku podržao cilj do 2050., Viktor Orban sada izjavljuje da se ne može ni na što obvezati bez plana financiranja, poručujući: 'Počnimo razgovarati o novcu!'

Željezna zavjesa nekada je dijelila Europu na politički zapad i istok, a današnja je dijeli na sigurna i opasna mjesta za disanje. Prema podacima Statiste, očekivani životni vijek muškarca na istoku (69 godina) je 10 godina kraći nego onog na zapadu Europe. Bivši bugarski ministar okoliša Julian Popov slikovito je to pokazao na zemljopisnoj karti s granicom povučenom rubovima Poljske, Njemačke i Francuske, dijeleći Stari kontinent na zeleni zapad i zagađeni crveni istok. Bloomberg tu granicu zove 'ugljenom zavjesom' jer se 50 posto zagađenja u istočnim članicama EU-a odnosi na grijanje domaćinstava ugljenom i drvima.

Najviše je ugljena jer je najjeftiniji, naročito u istočnom dijelu Poljske i Češke, u kojima najavljuju širenje proizvodnje antracita i najprljavijeg lignita. Poljaci najavljuju otvaranje dva nova rudnika lignita i proširenje jednog površinskog kopa, a usprkos činjenici da je industrija ugljena neekonomična, oni predviđaju da će do 2030. još 60 posto električne energije dobivati iz tog izvora.

Ako zemlje članice EU-a budu jedinstvene u postavljanju cilja za neutralnost ugljika do 2050., broj prijevremenih smrti može se do 2030. smanjiti za više od polovine, poručuje Europska komisija. Ali dok Fond pravedne tranzicije postoji samo na papiru, bitka za čišći zrak za četiri članice koje su EU dale košaricu svodi se na politički ples oko financijske kaše. Šteta je samo to što će njihovu bitku s Bruxellesom platiti Krakovljani, ali i svi Europljani.