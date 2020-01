Elitistički skup u švicarskim planinama itekako ima smisla unatoč tome što mu je nakon 50 godina upitna budućnost

Poznata konferencija u Davosu, na kojoj ove godine nije bilo previše zvučnih poruka, pod kapom je Svjetskog ekonomskog foruma, neprofitne organizacije kojoj su prihodi u posljednjih 25 godina porasli s pedesetak na oko 350 milijuna dolara

U švicarskim planinama ovih dana, već po tradiciji u drugom dijelu siječnja, okupila se svjetska politička i poslovna elita pomiješana sa znanstvenicima, prominentnim aktivistima i predstavnicima nevladinih organizacija. Godišnje okupljanje Svjetskog ekonomskog foruma (WEF, World Economic Forum), poznatije po neformalnijem nazivu sastanak u Davosu ili samo Davos, opet je obilovalo sastancima, raspravama, prezentacijama, okruglim stolovima, a globalni mediji spremno su prenosili poruke koje su stizale iz snijegom okovanog gradića u švicarskim Alpama.

No čak i uz svu pompu ove godine osjetio se nedostatak upečatljivih poruka. Unatoč tome što je sudjelovanje najavilo pedesetak šefova država, nešto glasnije odjeknuo je jedino dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, a i to je bilo puno tiše u odnosu na njegovo prvo gostovanje prije dvije godine. S druge strane, nešto jaču pažnju izazvala je još samo mlada švedska aktivistica Greta Thunberg, što je očekivano s obzirom na ključnu temu konferencije - zaštitu okoliša i klimatske promjene. Trumpov govor bio je busanje u prsa na koje je javnost već navikla od američkog predsjednika, dok je Thunberg također samo ponovila svoj poziv na jači angažman u borbi s klimatskim promjenama, a koji je jače odjeknuo jesenas na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih naroda u New Yorku.