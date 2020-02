Dubrovnik, Split i Zadar počinju naplaćivati kruzerima ulazak u luke, cijene su smijurija u odnosu na konkurente

Tri najčešće hrvatske destinacije kruzera - Dubrovnik, Split i Zadar - od prvog dana iduće godine počet će ubirati novac na uplovljavanjima u svoje luke, a sve tri odlučile su se na različite metode. Dubrovnik je istaknuo maksimalnu zakonski dopuštenu cijenu, Split maksimalnu za špicu sezone i upola manju za zimske mjesece, a Zadar maksimalnu za pristajanje na poluotoku i uz centar grada - dok je korištenje luke Gaženica odlučio dati besplatno

U ovom gradu odlučili su se na maksimalan iznos, pa očekuju prihode između 10 i 14 milijuna kuna . U Splitu se pak na Gradskom vijeću ovog tjedna žestoko raspravljalo o početnom prijedlogu gradske uprave o taksama koje bi bile upola manje - dakle od tisuću do 20 tisuća kuna - pa je na koncu kompromisom dogovoreno da će se ta cijena odnositi na period od 1. studenoga do 1. svibnja, dok će se u špici sezone naplaćivati puni iznos. Prihod će iznositi približno četiri milijuna kuna.

Pristojba na kruzere namjenski je prihod koji bi se trebao iskoristiti za poboljšanje infrastrukture i projekte održivog razvoja, a dijelit će se u omjeru od 85 posto gradu i 15 posto županiji. Njenu maksimalnu visinu odredio je Sabor i ona iznosi od dvije tisuće kuna za brodove kapaciteta 50 do 200 putnika do 40 tisuća kuna po uplovljavanju za grdosije s preko tri tisuće putnika. Po istraživanju Slobodne Dalmacije, riječ je zapravo o sitnišu u odnosu na hrvatske turističke konkurente: luka u Veneciji propisuje trošak od 34.550 eura za svaki brod koji se priveže, a manje skupa luka je ona grčka u Santoriniju s 14.850 eura po brodu, no ovi podaci odnose se na daleku 2013. godinu. Jedan Dubrovnik, dakle, od 2021. godine naplaćivat će otprilike sedminu cijene Venecije i trećinu Santorinija. Tako je, kažemo, propisao Sabor.

'Logično je da grad pokušava osigurati sredstva za infrastrukturu, no važno je da odluka nije za vijeke vjekova. Pratit će se trendovi i ako se pokaže potreba, iznos pristojbe može se mijenjati', kaže za tportal ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović . U ovoj (državnoj) tvrtki nisu se previše bunili ni prosvjedovali zbog novog nameta jer su svjesni da malo toga mogu učiniti, no neslužbeno se čuju strahovanja da će dio kruzera na ruti između Dubrovnika i Venecije ubuduće birati Zadar umjesto Splita, jer pristojbe za luku Gaženica neće postojati još barem u iduće tri godine.

Lučka uprava stoga je od Pomorskog fakulteta u Splitu naručila studiju o svim bitnim aspektima posjeta kruzera, prvi takav dokument nakon onoga iz 2007. godine, koji su u to doba radile sve hrvatske destinacije zajedno. On se upravo dovršava, a tportal je doznao nekoliko osnovnih naglasaka.

Kao prvo, izračunato je da turisti na ovakvim brodovima u prosjeku troše po 50 eura - upola manje u odnosu na stacionarne goste. Na splitskih tristotinjak tisuća posjetitelja to je otprilike 15 milijuna eura, pa uz još pet milijuna eura raznih taksi, pristojbi i drugih troškova na ovoj destinaciji i ovom biznisu okrene se oko 150 milijuna kuna godišnje.

Drugo, sezona traje otprilike 210 dana, mada se uplovljavanja brodova bilježe i u svim ostalim mjesecima. Otprilike polovica svih gostiju dan provodi u Splitu, dok se druga polovica odlučuje na višesatne izlete ili naprosto ostaje na brodu.

I treće, nakon godine dana mjerenja kvalitete zraka u splitskoj luci utvrđeno je da je on iznimne kvalitete i da veliki brodovi na nju nisu utjecali, dok se eventualno zagađenje mora rješavati strožim kontrolama - no sve ove tvrtke obveznice su Marpol konvencije koja sprječava onečišćenje, a radi se i o kaznenom djelu. No ovdje su stavovi tradicionalno podijeljeni: pročelnica Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku Marijana Pećarević prošle godine upozorila je na zagađenje zraka sumpornim oksidima i činjenicu da je ono u Dubrovniku neuobičajeno visoko, dok je ispuštanje otpada s brodova u more proglasila iznimno neuobičajenim zbog visokih kazni i dobre opreme na brodovima. Problem su eventualno balastne vode kojima se narušava bioraznolikost, no to je svjetski problem vezan uz pomorstvo, a ne samo kruzere.