Dok Europu guši inflacija, Švicarci su je pobijedili. Evo u čemu je tajna efikasne obrane životnog standarda

Dok se veći dio razvijenog svijeta bori s inflacijom i krizom životnog standarda koju je ona stvorila, u Švicarskoj nema tih problema. U maloj planinskoj naciji u srcu Europe inflacija je doduše na najvišoj razini u 30 godina, no ona iznosi samo 3,5 posto

Prema njemu, u Švicarskoj, kao i u svim zemljama svijeta, postoji društvena nejednakost, ali sve to balansira dobro postavljena socijalna politika. Drugi razlog zbog kojeg se inflacija nije rasplamsala u Švicarskoj stabilan je tečaj franka.

Dok je inflacija vinula troškove života u gradovima poput Singapura ili New Yorka u nebesa, švicarski gradovi Zürich i Ženeva i dalje su među deset najskupljih za život u svijetu. No kako su uspjeli zaobići inflaciju?

Cijene hrane također pažljivo regulira država i lani su porasle samo četiri posto, a u Njemačkoj ili Hrvatskoj rasle su 20 posto. Visoke carine na određene poljoprivredne proizvode, poput sira i mlijeka, osiguravaju jaku domaću potražnju i čine cijenu također manje osjetljivom na vanjske podražaje.

Švicarski recept ne može se primijeniti na većinu zemalja svijeta, pogotovo ne na eurozonu, u kojoj bi zbog ogromnih razlika u strukturi i razvijenosti ekonomije igranje tečajem eura moglo upropastiti neke zemlje članice.

No, prema stranim ekonomistima, švicarski primjer nacionalizacije gotovo cijelog energetskog sektora može biti važna lekcijama zemljama koje zbog njegove privatizacije, što je kratkoročno izgledalo kao dobra ideja, sada plaćaju skupe energente. 'Prije krize mnogi su mislili da su Švicarci previše konzervativni. No tek sad vidimo da je to bilo ispravno', zaključio je profesor Straumann.