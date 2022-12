U borbi s inflacijom nema previsoke cijene, ako treba izazvat će se i recesija. Provjerili smo kako su turbulentnu 2022. preživjele dionice

Kako se turbulentna 2022. bliži kraju, analitičari InterCapitala pripremili su cjelovitu sliku dioničkih tržišta Hrvatske i Slovenije

Glavna tema u 2022. u vezi globalne makroekonomske situacije nedvojbeno je podizanje ključnih referentnih stopa Fed-a i ECB-a radi borbe protiv inflacije. S višim stopama, središnje banke se pokušavaju boriti protiv našeg neprijatelja broj 1, posljedično usporavajući gospodarstvo. Najnoviji indeks potrošačkih cijena za Hrvatsku pokazuje inflaciju od 13,5 posto na godišnjoj razini u studenom.

Stoga podizanje referentnih kamatnih stopa ne bi nas trebalo iznenaditi. Imali smo najdugotrajniji rast do sada, no inflacija se počela pojačavati kao rezultat dugotrajnih pritisaka na cijene sirovina te kasnije energenata. Uz to, vodila se ekspanzivna monetarna politika, što je također doprinijelo do rasta vrijednosti imovine. Visoka inflacija je 'neprijatelj' protiv kojeg se treba boriti pod svaku cijenu – čak i recesijom. Primarni cilj većine središnjih banaka upravo je to – održavanje niske i stabilne inflacije. Zbog toga, očekujemo daljnju restriktivnu monetarnu politiku i nastavak rasta referentnih stopa. Sada idemo na detaljniji pregled regionalnih tržišta kapitala.