Dalić: Pozicionirat ćemo se kao najveća proizvodna industrija u jugoistočnoj Europi

'U relativno kratkom roku dovršili smo pregovore o kupoprodajnom ugovoru. On je danas potpisan i pred nama je sada razdoblje traženja dozvola Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i okolnim zemljama, pa završetak transakcije, plaćanje i efektivni ulazak u ove kompanije', kazala je Dalić za Dnevnik HTV-a, koja vjeruje da će se to završiti do kraja ove ili početkom sljedeće godine.

'Transakcija nas postavlja u priliku da se stvarno pozicioniramo kao najveća proizvodna industrija u jugoistočnoj Europi. Podravka je u svim segmentima - proizvodnja, industrija i poljoprivredne kompanije će biti treći stup našeg poslovanja. Otvorit će nam ulaz u neke nove djelatnosti, ali djelatnosti koje su bliske Podravkinom core biznisu', naglasila je. Tvrtka je prisutna na više od 60 tržišta širom svijeta, a 70 posto prihoda ostvaruje od izvoza.