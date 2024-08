'Crveno zlato' rodilo kao nikad: Druge je spržilo sunce, no ovim Baranjcima je sinulo

Dok je lani 15 posto paprike završilo na podu, ove godine je četvrtina neupotrebljiva. Lakatoš računa da bi ukupno mogla imati i do šest berbi - ako vrijeme posluži.

Šest berbi

'Moglo bi biti dobro bablje ljeto, tako da bi paprike u plasteniku moglo biti i do listopada, studenog', kaže.

Većinu proda na kućnom pragu. Cijenu od prošle godine, kaže, nije mijenjala, a iznosi 26 eura po kilogramu. No cijene ovoga začina dosežu i 30 eura po kilogramu.

'U posao smo ulazili mic po mic. Krenuli smo od nule. Prve godine imali smo 40 kilograma začinske paprike i to smo većinom podijelili. Proizvodnja se sada penje do 500 kilograma. No i da je više, sve bi se prodalo', rekla nam je ranije Lakatoš.