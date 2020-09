Četvero zainteresiranih za kupnju Croatia banke, dvoje iz Europe po jedan iz SAD-a i Hong Konga

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) zaprimila je četiri iskaza interesa za kupnju Croatia banke, od čega je dvoje zainteresiranih iz Europe, a po jedan iz SAD-a i Hong Konga, doznaje se u četvrtak iz DAB-a. "Zaprimljena su četiri iskaza interesa za kupoprodaju 100 posto dionica Croatia banke d.d. iz financijskog i bankarskog sektora od zainteresiranih strana iz Sjedinjenih Američkih Država, Hong Konga te dva iz Europe", stoji u kratkom odgovoru na upit Hine.

Također, kako se navodi u odgovoru DAB-a, sukladno indikativnom vremenskom rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama DAB-a i Croatia banke, u tijeku je postupak dubinskog snimanja Croatia banke koji će trajati zaključno do 9. listopada 2020. godine, a nakon čega se u idućim mjesecima očekuje zaključenje transakcije.

Prvotni rok za iskaz interesa je bio 24. srpnja ove godine, no DAB je 29. srpnja produljio rok do 4. rujna ove godine, a početkom rujna je izvijestio i o produljenju trajanja dubinskog snimanja Croatia banke, do 9. listopada ove godine. Naime, kako je stajalo u samom pozivu, na temelju zaprimljenih iskaza interesa odabrat će se uži krug zainteresiranih ulagatelja koji će biti pozvan na dubinsko snimanje ("due diligence") banke i podnošenje obvezujućih ponuda.

Po podacima Hrvatske narodne banke (HNB) o poslovanju banaka u prošloj godini, Croatia banka spada u manje hrvatske banke - krajem prošle godine njena je ukupna imovina iznosila 1,97 milijardi kuna, čime u ukupnoj imovini banaka u Hrvatskoj ima udio od 0,46 posto.

Croatia banka je prošlu godinu završila s gubitkom od 25 milijuna kuna, dok je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježila bruto dobit od 4,8 milijuna kuna, pokazuju podaci središnje banke.

Croatia banka je osnovana 1989. godine pod imenom Banka male privrede d.d. Zagreb, početkom 90-ih je promijenila ime u Croatia banka male privrede, a 1995. mijenja naziv u Croatia banka d.d. Zagreb.

Poslovnu mrežu Croatia banke, po podacima s internet stranice banke, čini 12 komercijalnih centara i poslovnica.