Čarter sezonu ugrožavaju sve strože mjere protiv korone na emitivnim tržištima

Čarter sezona bilježi relativno dobre brojke, ali mogle bi je ugroziti restriktivne mjere koje uvodi sve veći broj europskih zemalja, kao i nedostupnost organiziranog testiranja na koronu za goste u našim marinama, upozoravaju iz Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter HGK

Specifičnost čartera je da sezona traje sve do listopada , što znači da je sada u punom zamahu, no mjere koje se donose na emitivnim tržištima prijete naglim odlaskom turista. Kako bi se to izbjeglo, čarteraši razmatraju rješenja; ili kroz dostupnost organiziranog testiranja gostiju ili da sami osiguraju ranije odlaske gostiju koje bi im osiguralo dovoljno vremena da naprave test u svojoj zemlji prije povratka za posao.

„Mi smo tradicionalno dobro popunjeni u rujnu, a sezona traje sve do listopada, dakle sada smo na pola sezone i zabrinjavaju nas najave i mjere koje se uvode diljem Europe. Jasno je da države žele zaštiti svoje gospodarske interese i osigurati relativno siguran početak školske godine, ali mi na to moramo spremni. Gostima koji su unatoč svemu došli ili tek žele doći, a njihove matične zemlje im uvjetuju testiranje po povratku, moramo omogućiti efikasno i jeftino testiranje na koronavirus. Cijene testova variraju od 650 do čak 1850 kuna, a u pojedinim županijama lokacije za testiranje su ograničene“, istaknuo je Paško Klisović, predsjednik Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter HGK.



Primjerice, u nekim se županijama testiranja vrše samo ponedjeljkom, srijedom i petkom u montažnom objektu, a može se očekivati i do 1000 ljudi koji žele obaviti testiranje. Također je problematično što se rezultati testova, ovisno o gradu, čekaju i po dva dana.



Iz Udruženja HGK preporučuju da zbog stranih gostiju na lokacijama testiranja budu dostupni i prijevodi na više jezika s uputama. U cijeloj priči veliku ulogu igra i politika jer neke zemlje koje se zatvaraju i stavljaju Hrvatsku na crvene liste imaju puno lošiju epidemiološku sliku od nas. Stoga se trenutno vode diplomatski pregovori koji će utjecati na krajnji ishod mjera koje države donose.



„Neke zemlje ne prihvaćaju test i traže 14 dana samoizolacije po povratku. To je tema oko koje intenzivno pregovaramo i lobiramo za to da, ako bude dodatnih zatvaranja, negativan test bude dovoljan“, kazao je pomoćnik ministrice turizma i sporta Robert Pende. Struka traži i blaže filtere za državnu pomoć tvrtkama iz branše koja bi im omogućila da ostanu likvidni do iduće sezone.



„Koliki god pad na kraju sezone bio, mi smo u problemima. Zato se nadamo da će se olabaviti kriteriji za mjere pomoći i potpore jer one trenutno na nas nisu primjenjive“, upozorio je Klisović.



Pende je pak rekao kako kreće novi krug pregovora i dogovora s s HBOR-om i HAMAG BICROM kako bi se osigurali bolji uvjeti za kreditiranja, ponajviše u kontekstu što bržeg rješavanja zahtjeva. Što se tiče EU novca, iz novog fonda za oporavak EU nakon koronakrize, kriterije za njegovu preraspodjelu donijet će Europska komisija tek u rujnu pa Hrvatska tek nakon toga može definirati i svoje kriterije.