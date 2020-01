Cappelli: Želimo biti primjer Europi u održivom turizmu

Hrvatska želi biti primjer Europi u održivom turizmu, za što je, kao i za inicijativu da turizam postane jedan od prioriteta EU-a sa dodatnim sredstvima iz zajedničkog proračuna, dobila podršku i španjolske ministrice turizma i industrije Marije Reyes Maroto, poručio je iz Madrida ministar turizma Gari Cappelli. Cappelli je početkom ovog tjedna boravio u Madridu u povodu nastupa Hrvatske na 40. međunarodnom sajmu turizma FITUR te sudjelovanja na zajedničkoj konferenciji UNWTO-a, EU-a i FITUR-a o održivom turizmu, prije čega se sastao i sa španjolskom ministricom turizma i industrije Reyes Maroto.

Podsjetio je i da je tu inicijativu sa prioritetima o održivom turizmu pokrenuo početkom 2018. na sastanku ministara turizma u Sofiji, te da za to ima podršku zemalja sa sličnom strukturom gospodarstva, poput Španjolske, Portugala i Grčke, dok joj se, kako kaže, protive države sjevera Europe koje smatraju da nije potrebno izdvajati dodatan novac za izazove u turizmu.

"Sada 'guramo' tu inicijativu dalje, a trenutno ju podržava 13 država, 10 ih se protivi, a četiri su suzdržane", iznosi Cappelli, koji se nada da će do ministarskog sastanka u travnju ove godine u Dubrovniku, na kojemu se očekuju ministri turizma iz svih 28 zemalja EU-a, Hrvatska još ojačati taj 'savez' i u konačnici uvjeriti sve na prihvaćanje održivog turizma.

U tom je smjeru, kako napominje, Hrvatska predložila i promoviranje zajedničkog europskog turističkog brenda, za što mu je španjolska ministrica također dala potporu, što drži jako dobrim, pogotovo jer Europa do sada nikada nije imala svoj zajednički turistički brend. Cilj je lakše predstavljanje svih iz Europe sa svim specifičnostima na dalekim tržištima.

"Stalno upozoravamo na održivost turizma i klimatske promjene, jer se zadnjih godinu-dvije pokazuju drugačiji rezultati u turizmu i o tome razgovaramo, od toga da primjerice skandinavski turisti više ostaju u svojim zemljama zbog porasta ljetnih temperatura, pa do toga da se Nijemcima u sklopu eko-turizma preporučuje putovanje vlakom po zemlji", navodi Cappelli.

To će se odraziti i na izradu nove nacionalne strategije turizma, koja će biti kao nacionalni plan za održiv razvoj turizma, u čemu se mora vidjeti i kako očuvati prostor, ali i jače razvijati turistički promet u predsezoni, zimi i tijekom cijele godine na kontinentu.

Cappelli je iznio i predviđanja za hrvatski turizam za ovu godinu, kazavši da će najveći izazov biti zadržati brojke iz 2019. te 'korigirati' pred i posezonu, s porukom da "želimo više turista koji stižu avionima od travnja do lipnja te na kontinentu".

Ohrabrile su ga, kako dodaje, i vijesti sa FITUR-a, poput onih od agencija da je buking turista iz Velike Britanije veći nego u isto vrijeme prošle godine, te vjeruje da će, unatoč brexitu, u Hrvatsku doći velik broj tih turista, a kako čuje, i druge zemlje u EU za sada bilježe dobre najave.

Vjeruje i da će na zagrebačku zračnu luku početi dolaziti 'low cost' zračni prijevoznici, i to još ove godine, pri čemu naglašava i da "još uvijek ima 'barijera' u glavama da ti prijevoznici dovoze slabije platežne goste, no to uopće nije točno, jer se već pokazalo da dosta troše, primjerice na glazbenim festivalima po Hrvatskoj i drugdje.

"Nije mi jasno zašto je netko zatvarao ured HTZ-a u Madridu"

Najavljujući ponovno otvaranje ureda HTZ-a u Madridu, moguće još ove godine, za početak u prostorima hrvatskog veleposlanstva, što će, po njegovoj ocjeni, donijeti i zaokret prema iberoameričkom tržištu.

"HTZ je 2015. zatvorila predstavništvo u Madridu uz objašnjenje preusmjeravanja novca na tradicionalna tržišta poput Italije i Češke, ali meni uopće zapravo nije jasno zašto je netko zatvarao taj ured. To je kao da u Bruxellesu zatvorite veleposlanstvo", ocijenio je Cappelli.

Zaključio je da je "Madrid važan kao centar turističkog i političko-turističkog svijeta, tamo je i sjedište Svjetske turističke organizacije-UNWTO, i imati tamo ured znači poštivati turizam i tu organizaciju te biti u 'žiži', u njihovim programima, projektima i sl.".