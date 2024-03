Butković najavio: Slijedi desetljeće ulaganja u željezničku infrastrukturu

Istaknuo je da su do sada, kada je riječ o hrvatskoj prometnoj infrastrukturi, provedena i provode se ulaganja veća od četiri milijarde eura, u sve vidove prometa. Što se tiče autocesta, treba dovršiti koridor 5c do mađarske granice, treba do turističke sezone dovršiti autocestu do Siska, radi se druga cijev tunela Učka, dionica do Matulja te će Istarski ipsilon kroz dvije godine u cijelosti biti završen.

Kad govorimo o autocestovnoj infrastrukturi, Hrvatska je na kraju, a kada je riječ o gradnji cestovne infrastrukture imat ćemo još obilaznice određenih gradova koje se već realiziraju te izgradnju brzih cesta gdje se županijska središta, poglavito na kontinentu, spajaju na postojeće autoceste te novi ulaz u Split. Izgradnja jadransko-jonskog koridora već je započela s dionicama Križišće- Žuta Lokva i Metković – Dubrovnik, rekao je

Ministar je kazao da je "renesansa na hrvatskoj obali", koja je započela prije osam godina, obuhvatila izgradnju riva, luka i lukobrana u vrijednosti oko 400 milijuna eura te da će se nastaviti.

Slovenska ministrica infrastrukture Alenka Bratušek naglasila je da se to ministarstvo najveću pažnju posvećuje razvoju, modernizaciji i održavanju konkurentne javne prometne infrastrukture, koja će gospodarstvu omogućiti učinkovito planiranje i konkurentnost. Trenutno je Slovenija iznimno aktivna u području investicija u željezničku i cestovnu infrastrukturu, a u modernizaciju željezničke infrastrukture se ulaže oko 300 milijuna eura na godinu, rekla je.

Potpredsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju Dubravka Šuica rekla je da se kroz pametna ulaganja i primjenu najnovijih tehnoloških rješenja može postići veću učinkovitost u gradnji, smanjiti troškove i utjecaj na okoliš i poboljšati kvalitetu života građana te da je Europska komisija odlučna podržati te napore.

Treći hrvatsko-slovenski poslovni forum "Ulaganja u graditeljstvo 2024." organizirali su Jutarnji list i slovensko Delo.