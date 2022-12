Borba s covidom lansirala cijene limuna u Kini: Voće bogato vitaminom C skuplje i tri puta, raste potražnja i za biljnim lijekovima

Broj oboljelih od covida-19 u Kini porastao je nakon ublažavanja strogih pravila nulte tolerancije u toj zemlji. I dok se kineski građani bore s virusom, istovremeno rastu cijene tradicionalne kineske medicine i te voća bogatog koji vitaminom C

Također, dionice najvećeg kineskog operatora groblja i pogrebnih usluga Fu Shou Yuan International Groupa koje su uvrštene na burzu u Hong Kongu, porasle su na najvišu razinu u više od godinu dana, a analitičari taj rast povezuju s kineskim ublažavanja mjera za borbu protiv covida što je povećalo smrtnost, piše CNBC, a prenosi Hina.

Dionice su dosegnule najvišu razinu u ovoj godini i to nakon što su zadnja dva mjeseca porasle za ukupno 80 posto, ukorak s ukidanjem većine kineskih mjera kontrole covida, pa je broj oboljelih naglo porastao. Prije toga dionice su od travnja 2021. do listopada ove godine kontinuirano padale. Bilo je to razdoblje u kojemu je Kina uvelike pooštrila ograničenja radi borbe s covidom.

Unatoč raširenim izvješćima o porastu smrti od covida što opterećuje bolnice i pogrebna poduzeća, kineski službeni broj smrtnih slučajeva od covida i dalje je nizak. Tamošnje zdravstvene vlasti redefinirale su smrtnost od covida uključujući samo ljude koji umiru od upale pluća ili respiratornog zatajenja. To je suprotno od većine drugih zemalja koje broje sve smrti na koje je covid utjecao. Osim toga, kinesko Nacionalno zdravstveno povjerenstvo tijekom božićnog vikenda objavilo je da će zaustaviti objavljivanje dnevnih brojeva zaraze.