Dvotjedni bojkot trgovina? Ministar kaže da je uz građane, oglasio se i Majdak

'U planu nam je bojkot u trajanju od 10 do 15 dana. To znači da ćemo u tom razdoblju tražiti od potrošača da ne idu u taj trgovački lanac. Što će se dogoditi, kako će se to realizirati – to ćemo dogovarati u hodu', kaže za RTL Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo, inspektore

Koji će trgovački lanac biti prvi odlučit će, kažu, najkasnije u nedjelju. U isto vrijeme neki trgovci na bojkot odgovaraju akcijama. 'Ako idete na radno mjesto, u povratku nemojte ići u trgovačke centre, nemojte ići u trgovine, ne kupujte gorivo – ne kupujte ništa', poručuje Kelemen.

SDP-ovci su diljem Hrvatske u utorak koordinirano podijelili vizual podrške inicijativi 'Halo, inspektore', pokrenutoj na istoimenoj Facebook stranici, iza koje stoji Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP) i poručili kako je bojkot trgovaca nužan.

Neće u kupnju ni predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović koji šalje jasnu poruku svima u lancu. 'S obzirom na to da sve cijene rastu, očito da i kada gledamo rezultate svih u lancu koje ostvaruju poslovne, očito da ima prostora da se te cijene snižavaju', ističe Burilović.

Za stol s ministrom sutra sjedaju distributeri. U zamrznutoj košarici bit će 50 proizvoda, a koja će biti njihova maksimalna cijena – možda doznamo već sutra.