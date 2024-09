Osvojite do 50.000 funti: BAT pokrenuo prijave za treće hrvatsko izdanje programa 'Battle of Minds'

Globalno natjecanje koje je pokrenuo BAT, 'Battle of Minds' potiče mlade ljude u kreiranju inovativnih poduzetničkih rješenja, a najuspješniji tim ima priliku osvojiti nagradu u iznosu do 50.000 funti. Prijave su otvorene do 12. listopada 2024. godine, a mogu sudjelovati studenti i oni koji su diplomirali u posljednjih pet godina