Bankarska inovacija; nagrada Addiku za virtualnu poslovnicu

Jedinstvena Addiko Virtualna poslovnica proglašena je najboljom europskom bankarskom inovacijom u cijeloj Europi te je Addiko banci na svečanoj ceremoniji u Pragu uručena nagrada 'Retail Banking Europe Awards 2019 - Best Product Innovation'

Addiko banka je u veljači 2019. predstavila Addiko Virtualnu poslovnicu, prvu digitalnu poslovnicu u Hrvatskoj koja klijentima svih banaka omogućava u potpunosti digitalan kreditni proces bez potrebe za odlaskom u poslovnicu, te proces otvorenja tekućeg računa. Cijeli kreditni proces je od početka do kraja, od prijave do odobrenja i digitalnog potpisivanja dokumentacije u potpunosti online. Podnositelj kreditnog zahtjeva, neovisno o tome da li je klijent Addiko banke, tako je po prvi put u povijesti hrvatskog bankarstva dobio mogućnost da iz udobnosti svog doma u samo 15 do 30 minuta i u nekoliko klikova dođe do kredita.