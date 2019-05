Volite putovanja i fotogenične destinacije? Imamo tri odlična prijedloga za vas, relativno su blizu i apsolutno povoljni

Na Zemlji postoji jako puno zanimljivih mjesta zbog kojih nema smisla novac i slobodno vrijeme trošiti samo na prženje na plaži. Do atraktivnih turističkih destinacija ne mora se nužno putovati samo prekooceanskim letovima, jer zavist prijatelja fotkama na Instagramu možete izazvati i za manje novca. Odabrali smo tri zanimljive destinacije do kojih možete stići - letom preko Mediterana.

Let od Marrakesha do Casablance traje oko sat vremena i košta oko 360 kuna, a jeftiniji i učinkovit prijevoz nude međugradski autobusi i željeznica. Četiri sata vožnje autobusom od Marrakesha do Casablance košta samo 60 kuna, nešto brže, ako nema kašnjenja, stiže se udobnim vlakom koji košta 75 kuna. Željeznica je dobra opcija kad obilazite više gradova jer možete kupiti povoljnije karte za 7, 15 ili 30 dana putovanja.

Uobičajeni taksiji dostupni su u većim gradovima, start košta nešto manje od pet kuna, koliko košta i kilometar vožnje. Uber je dostupan samo u najvećem marokanskom gradu Casablanci. Za putovanje do obližnjih gradova dobra opcija su veliki taksiji za šest putnika. Vozači kreću tek kad popune sva mjesta, ali na to ne treba dugo čekati. Za puno prtljage mogu vam dodatno naplatiti pa cijenu također dogovorite unaprijed.

Hrana je dosta jeftina, osobito ako se hranite na nekoj od brojnih tržnica. Sendvič ili pizza stoje između 20 i 35 kuna, ali već za 25 kuna može se dobiti i porcija tradicionalne tagine. Obrok u skupljem restoranu s poslugom košta oko 70 kuna, dok je u zapadnjačkim restoranima za glavno jelo potrebno izdvojiti 150 kuna. Riblje obroke u gradovima na obali može se pojesti već za 70 do 100 kuna, a za počastiti se jastogom dovoljno je od 240 do 280 kuna. U cijene večera s plodovima mora uračunati su i piće, salata i kruh.

Noćenje u višekrevetnim spavaonicama hostela u većim gradovima košta u prosjeku od 50 do 70 kuna, a u privatnim sobama od 140 do 170 kuna. U manje razvikanim turističkim mjestima može se naći noćenje u dvokrevetnoj hotelskoj sobi već za 100 kuna.

Kada putovati?

Zima u Maroku traje od prosinca do veljače, a iako su blage ovo nije najbolje vrijeme za putovanje jer se noću temperature spuštaju i do -3 stupnja Celzija, a ako je cilj vašeg putovanje planinarenje, na Atlas gorju dočekat će vas i obilje snijega. Ljeto traje od lipnja do kolovoza, s temperaturama do 27 stupnjeva Celzija pa mnogi spas traže na obali Atlantika gdje situaciju olakšava oceanski povjetarac.

Najbolje vrijeme za posjet Maroku su travanj i svibanj te od rujna do studenog, kada su temperature umjerenije, ali je dovoljno toplo. U gradovima je tada i manja turistička navala, ali ćete na gužve naletjeti ako planirate planinariti po Atlasu ili surfati na obali.

Kapadokija

Kapadokija je tursko povijesno područje u središnjoj Anatoliji omeđeno gradovima Hacıbektaş, Aksaray, Niğde i Kayseri. Spominje se u Novom zavjetu, ali povijest Kapadokije seže u pradavna vremena daleko prije Krista, u vrijeme indoeuropskog naroda Hetita koji je živio u drevnoj Maloj Aziji, a u Anatoliji stvorio moćnu državu koja je nekoliko stoljeća bila svjetska velesila i igrala važnu ulogu u političkim odnosima tadašnjih sila.