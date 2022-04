Proizvođači banana jedva preživljavaju, ali netko na njima odlično zarađuje: Kako se formira cijena na tržištu i tko pobere vrhnje

Uzgajivači banana u Ekvadoru blokirali su u ponedjeljak glavne ceste, zahtijevajući od vlade da osigura adekvatnu otkupnu cijenu popularnog voća da bi mogli pokriti troškove proizvodnje. Istražili smo kako se formira cijena banana na tržištu i tko u cijeloj toj priči pobere vrhnje

Banane čine značajan dio izvoznih prihoda za mnoge zemlje Latinske Amerike i Kariba. Primjerice, izvoz banana čini četvrtinu ukupnog nenaftnog izvoza Ekvadora, a ova država čini oko 30 posto svjetske ponude tog voća na tržištu.

Osim toga, banane su bitan izvor prihoda i zaposlenja za mnoga kućanstva, kao i izvor prehrane i prehrambene sigurnosti za više od 400 milijuna ljudi u zemljama proizvođačima. Premda su jedno od voća s najvećom trgovinom i potrošnjom, zanimljivo je to da se samo 15 do 20 posto svjetske proizvodnje plasira na međunarodno tržište. Najveći proizvođač Indija ne izvozi gotovo ništa dok Brazil izvozi vrlo malo, zadržavajući to voće za domaće tržište.