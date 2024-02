Američki medijski divovi dijele masu otkaza, hoće li to zadovoljiti ulagače?

Niti tehnološki div Alphabet nije imun na te probleme te se odlučio na smanjenje broja radnih mjesta. Sredinom siječnja tvrtka je otpustila 100 zaposlenika YouTubea iz svojih odjela za upravljanje kreatorima i operacijama, potvrdio je glasnogovornik Yahoo Financeu. To je prvo korporativno restrukturiranje YouTubea u ovom desetljeću, a ima 7173 zaposlenika diljem svijeta.

U pokušaju da umire Wall Street, medijske tvrtke prošle godine srezale su milijarde dolara troškova. Nadalje, pod pritiskom ostvarivanja što viših profita, uvele su što je više moguće oglasa i povećale pretplate, no niti to nije zadovoljilo gladne ulagače.

Warner Music Group

Warner Music Group (WMG) najavio je da će otpustiti 600 zaposlenika ili otprilike 10 posto svoje radne snage — unatoč rekordnim rezultatima u četvrtom tromjesečju 2023.

U bilješci zaposlenicima, izvršni direktor Robert Kyncl rekao je da su smanjenja radnih mjesta dio 'plana za oslobađanje više novca za ulaganje u glazbu i ubrzanje rasta do početka sljedećeg desetljeća'. To će rezultirati godišnjim uštedama od oko 200 milijuna dolara do kraja rujna 2025. godine.

'Dok provodimo naš plan, važno je imati na umu zašto donosimo ove teške odluke', piše u bilješci. 'Stvaramo održivu konkurentsku prednost tijekom sljedećeg desetljeća. To ćemo učiniti povećanjem financiranja za umjetnike i skladatelje, nove vještine i tehnologiju kako bismo mogli ostvariti naše strateške prioritete.'