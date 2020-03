Američka središnja banka u strahu od koronavirusa povukla hitan potez, posljednji put primijenjen u velikoj krizi prije 12 godina

Svjetska banka odvojila je 12 milijardi dolara za hitnu pomoć državama koje se bore s epidemijom koronavirusa, a američka središnja banka neočekivano je snizila kamatnu stopu kako bi preduhitrila moguće usporavanje ekonomije zbog rizika od zaraze

Dva i pol mjeseca nakon što je u Kini detektiran dotad nepoznat soj koronavirusa i otprilike mjesec i pol nakon prvih ozbiljnijih procjena globalnog rizika širenja Covida 19, američke Savezne rezerve u utorak su prvi put u posljednjih 12 godina poduzele hitno smanjivanje kamatne stope kako bi se preduhitrio mogući utjecaj pandemije na američku ekonomiju. Potez Saveznih rezervi (Federal Reserve) trebao bi dovesti do smanjivanja kamata na novčanom tržištu i omogućiti lakše zaduživanje tvrtkama i građanima, a to bi opet trebalo potaknuti rast američkog gospodarstva.

Jerome Powell, prvi čovjek Feda, izjavio je da je američka ekonomija i dalje u dobrom položaju, ali da je teško predvidjeti 'jačinu i ustrajnost' efekata širenja virusa. 'Virus i mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje sigurno će neko vrijeme otežavati ekonomske aktivnosti, kako ovdje tako i u inozemstvu', kazao je u Washingtonu Powell, čije riječi prenosi BBC.