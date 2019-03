Ambasadorica Cannes Lionsa te stručnjakinja za e-trgovinu dolaze na Dane komunikacija: 'Ljudi ne kupuju proizvod, nego ideju koja stoji iza njega'

Ovogodišnji festival ugostit će prvu indijsku kreativnu direktoricu i ovogodišnje zaštitno lice Cannesove See It Be It inicijative, Swati Bhattacharya, te Jessicu Chapplow, specijalisticu za inovativne platforme u nastajanju i e-commerce

U digitalnom svijetu punom mogućnosti, u kojem vrijeme postaje luksuz, prodaja mora biti efikasna i personalizirana, a brendovima je neophodna karizma koju će kupci osjetiti i prigrliti. Dani komunikacija stoga u Rovinj dovode čak dvije vrhunske stručnjakinje kojima su ova područja uske specijalnosti. Krojiti vlastite uvjete mogu ne samo potrošači nego i brendovi: društveni aspekt povezivanja s potrošačima u digitalno doba omogućuje brendovima razvijanje umijeća građenja slike o sebi – jer ljudi ne kupuju proizvod, nego ideju koja stoji iza njega, poručuje Swati Bhattacharya, prva kreativna direktorica u Indiji i jedna od vodećih osoba industrije tržišnog komuniciranja koja ruši sve barijere, zbog čega ju je Cannes Lions proglasio ambasadoricom inicijative See It Be It. Probijanje staklenih stropova u svijetu koji je još uvijek uvelike patrijarhalan, rad na najimpresivnijim kampanjama za brendove poput Pepsija, Nescafea i Kit Kata, višestruko osvajanje prestižne nagrade Cannes Lions te briljiranje na tržištu koje se mijenja iz dan – svoju će formulu uspjeha Bhattacharya sa svima u Rovinju podijeliti na predavanju 'Sisterhood – a toolkit for life', a njezina će iskustva jednako obogatiti i muškarce i žene u industriji tržišnog komuniciranja.