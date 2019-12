Neuobičajeno visoke temperature posljednjih dana nikako ne idu na ruku ratarima. Žitarice, koju su ove jeseni zasijali na više od 300 tisuća hektara, napadaju bolesti. Pivarski ječam počinje žutjeti, a pšenica je na udaru gljivičnih bolesti. Ako uskoro ne zahladi, moglo bi postati kritično

Pšenica na prvi pogled izgleda snažno, kao da će s lakoćom prezimiti. No bolesti se prikradaju, i to one najpodmuklije, poput septorija. Teško je uočljiv, a kada zaraza uhvati usjev, širi se velikom brzinom. Struka od ratara zato traži oprez. To je jedna tipična smeđa pjegavost lista, gljivična, zbog koje se dva puta mora u zaštitu pšenice - početkom vlatanja i oko klasanja, preporučuje Ivan Han iz Mnistarstva poljoprivrede.



U ovoj fazi vegetacije traktori i prskalice u polja ne smiju. Klima se, kažu, drastično mijenja i sve joj je teže doskočiti. Ratari sa zebnjom gledaju u nebo. Priželjkuju pravu, hladnu zimu i bar malo snježnog pokrova koji bi usjeve zaštitio od bolesti i štetnika.



Iako će im bolesti povećati troškove proizvodnje, tješi ih činjenica da potpora stiže na vrijeme. Spasio ih je, kažu, i predujam koji im je država isplatila u jeku sjetve, prošloga mjeseca.